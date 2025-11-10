Torneo de Tenis en el CACh: Resultados de los rancheros

Este sábado dio inicio el tercer torneo de Tenis en el Club Atlético Chascomús, con 5 participantes rancheros en competencia.

El domingo, tuvo continuidad, y la mayoría de ellos jugaron los partidos correspondientes a la fase de grupos, buscando un lugar en la etapa definitoria. Sólo Luciano Rey ganó su encuentro, mientras que Facundo Arrúa y Enrique Rescinito fueron derrotados. Por su parte, Matías Campillo y Ana Puig jugarán entre semana.

Resultados jornada de la segunda jornada:

Rey a Castagno 6/2 6/2

Piccinini a Arrua 7/6 6/0

Bartolomé a Resciniro 6/3 6/2