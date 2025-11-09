Arrancó el Torneo de Tenis en el CACh: Resultados de los rancheros

Este sábado dio inicio el tercer torneo de Tenis en el Club Atlético Chascomús, en donde hay 4 participantes rancheros en competencia.

Resultados de los rancheros en la jornada de sábado, primer partido zona de grupo:

Traverso a Arrua 6/4 5/7 10/6

Gaston a Campillo 6/4,6/3

Moreno a Puig 6/3,6/2

Rey a González 6/1,7/6

Rossi a Rescinito 7/6,6/0

Hoy domingo, se juega la segunda jornada de tenis, fase de grupos, buscando clasificación a fase de definición del torneo en las distintas categorías.

PROGRAMACIÓN JORNADA DE DOMINGO

