RALLY PAGOS DEL TUYÚ – FECHA 6: Llinas, Goicoechea y Villarino hacen su negocio

La clásica cita en el llano, el “Rally Pagos del Tuyú”, tuvo su continuidad con el arranque de la etapa final de esta sexta fecha del Rally Mar y Sierras temporada 2025. Como era de esperarse por lo vivido en la primera parte, las bajas también fueron una constante en una competencia que siempre se presenta como bien exigente.
Por supuesto que para otros protagonistas todo siguió sobre rieles, en especial para la dupla de Mario Llinas/Bautista Llinas (VW Gol), que se mantiene al frente del Clasificador General luego de seis pruebas especiales disputadas. Incluso mantuvieron la diferencia en ese mando, ya que aventajan por 11.7 segundos a los nuevos escoltas Luciano Goicoechea/Yamina Ferreyra, que con el VW Gol Maxi Rally mandan en su clase; por 19.8 a Matías Segura/Oscar Villano (que con el VW Gol dan batalla en la A); por 35.8 a Jorge Villarino/Sebastián Urriza (los líderes de la Junior con el Renault Clio) y por José Bastan/Patricio Márquez (la referencia en la N7 con el VW Gol).
A continuación, compartimos los clasificadores de cada clase luego de completarse la PE6 y cuando restarán otros tres parciales para el cierre de esta sexta fecha.
MR:
1) L. Goicoechea/Y. Ferreyra (VW Gol MRT) 33:33.7
2) R. Disalvo/G. Schulz (Renault Clio MRT) +8:31.2
RC2S:
1) E. Castañon/G. Calcagno (VW Gol) 34:23.3
2) S. Centorame/D. Centorame (Peugeot 208) +13.7
3) H. Heiland/B. Heiland (VW Golf) +1:24.8
4) J. L. Catera/D. Ramirez (Subaru) +7:04.0
5) A. Davila/B. Ferreyra (Peugeot 208) +10:49.8
JR:
1) J. Villarino/S. Urriza (Renault Clio) 33:57.8
2) M. Goicoechea/D. Pérez (VW Gol) +24.4
A:
1) M. Llinas/B. Llinas (VW Gol) 33:22.0
2) Mat. Segura/O. Villano (VW Gol) +19.8
3) C. Bilbao/S. Brescia (VW Gol) +2:12.3
4) M. Minetti/R. Di Camilo (VW Gol) +2:31.7
5) A. Brossa/G. Moran (VW Gol) +3:38.2
R3:
1) Gus. Emma/Val. Emma (VW Bora) 35:12.4
N7:
1) J. Bastan/P. Márquez (VW Gol) 34:14.6
2) L. Cirillo/A. Cirillo (VW Gol) +22.2
3) C. Buide/E. De Mare (VW Gol) +51.3
4) D. Scigliano/D. Bericiartua (VW Gol) +54.5
5) S. Dospital/M. Varas (VW Gol) +3:02.2
6) R. Lauro/C. Luna (VW Gol) +4:16.1
7) F. Flores/M. Flores (VW Gol) +20:57.2
N3:
1) S. Fernández/D. Jaime (VW Gol) 38:10.4
2) S. Varas/V. Varas (VW Gol) +3.3
3) P. Carcano/L. Villano (Peugeot 206) +34.5
4) C. Zegbi/S. Claisse (Peugeot 206) +9:32.5
RC5:
1) N. Bianco/H. Salvador (Peugeot 207) 36:19.3
2) J. Bellido/J. Campaña (Ford Fiesta) +1:15.2
3) M. Sancho/A. Velázquez (Toyota Etios) +1:16.4
4) Mar. Pérez De Marco/I. Rivolta (Ford Fiesta) +2:29.0
5) B. Domínguez/G. Villalba (VW Gol) +3:58.9
N1:
1) K. Echeveste/J. C. Ceschi (VW Gol) 36:41.1
2) R. Lujan/L. Castañarez (VW Gol) +6.2
3) G. Luna/F. Vadell (VW Gol) +34.5
4) F. De Roco/F. Caraccioli (VW Gol) +1:07.1
5) P. Pérez/H. Arriola (VW Gol) +1:37.8
6) E. Gasparri/A. Flores (VW Gol) +1:50.5
7) J. M. Díaz/J. C. Díaz (VW Gacel) +2:11.5
8) H. Jaureguiberry/M. Malgor (VW Gol) +20:39.8
N1L:
1) F. Luna/R. Astiz (VW Gol) 36:50.4
2) F. Bustamante/A. Beheraborde (VW Gol) +1:05.7
3) E. Altamirano/E. Podaza (VW Senda) +1:17.6
4) J. Lauria/B. Accentini (VW Gol) +2.13.4
5) J. Pasini/M. Pasini (VW Gol) +2:16.5
6) T. Benavídez/G. Benavídez (Chevrolet Corsa) +2:17.3
7) P. Bernal/B. Figueroa (VW Gol) +2:18.9
8) J. Melon Gil/M. Ayciriez (VW Gol) +3:13.7
9) R. Esquenon/H. Tellechea (VW Gol) +3:22.6
10) F. Gabilondo/L. Ruiz (VW Gol) +5:21.4
AH:
1) G. Peña/F. Peña (VW Gol) 36:38.8
2) R. Fileni/S. Fernández (VW Gol) +26.9
3) G. Martino/S. Martino (VW Senda) +1:28.4
4) M. Targiano/B. Targiano (VW Senda) +3:13.3
5) A. Arriondo/N. Gondra (VW Gol) +4:26.6
Prensa Rally Mar y Sierras Oficial