Rally Mar y Sierras: El año se cerrará con fecha doble en Dolores

Alejandro Flores (RMyS); Oscar Milani (FRAD MyS); Juan Pablo García (Intendente); Juan Manuel Godio (Secretario de Turismo); Jonathan Sturman (AutoMoto Club Dolores)

La temporada 2025 tendrá su cierre en la ciudad de Dolores, los días 5, 6 y 7 de diciembre con otra fecha doble.

El evento fue presentado hoy, al mediodía, en el Palacio Municipal dolorense, encabezado por el Intendente Juan Pablo García, con la participación de representantes de la categoría, FRAD Mar y Sierras, gabinete municipal y del Auto Moto Club Dolores .

Los 80 puntos que estarán en juego en otro fin de semana especial, se dividirán en dos carreras, una de puntaje normal y la restante otorgando un 50% más de puntos, como indica el reglamento.

El Parque de asistencia estará ubicado, como en las últimas ediciones, en el Autódromo Miguel Ángel Atauri y se está trabajando en el diseño de carrera.

