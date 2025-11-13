El Siasgo va por la “Copa Capital Nacional de Pato”

Este fin de semana, el Campo de Pato General Las Heras será el escenario de la Copa Argentina.

El primer torneo de La Triple Corona de Pato se muda a General Las Heras, el cual se realizará en el marco de la Fiesta de la Capital Nacional del Pato, que tendrá lugar este sábado 15 y domingo 16, desde las 10:00 horas.

El Siasgo será parte de este evento, junto al combinado de El Relincho- Estrella- El Fogón; San Patricio, El Relincho Linaje Pampa; Chascomús – La Tribu.

El día viernes, habrá un solo partido, será ahí donde los de Villanueva deben competir, ante El Relincho- Estrella- El Fogón; y de ganar, jugará ante Chascomús – La Tribu el sábado a las 14 horas. El domingo es el día de las definiciones.

Además, se estará jugando la Liga Femenina de Pato en la cancha de Picadero

Cronograma:



La Fiesta de la Capital Nacional del Pato, es un evento deportivo con eje en el Torneo Copa Capital Nacional de Pato y el Pato de Liga Femenina. Habrá paseo de artesanías, patio de comidas, cantina y espectáculos en vivo. Organiza el Campo de Pato General Las Heras, Sociedad Rural y Municipalidad de General Las Heras. Entrada libre y gratuita.