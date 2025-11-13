Detuvieron a los autores del robo de vehículos en Ranchos y Brandsen

LA JEFATURA DE POLICÍA DE SEGURIDAD COMUNAL GRAL. PAZ INFORMA:

Comunicado de Prensa:

Se informa a los Medios de Comunicación Locales, que en relación al Ilícito cometido de fecha 07 de Noviembre del cte. año donde autores ignorados sustraen un automóvil marca Volkswagen gol, estacionado en vía pública, siendo que los malvivientes ingresan a bordo de un automóvil marca Volkswagen Voyage gris, en horas de la madrugada, y desde nuestra localidad emprenden fuga, por ruta provincial (29) dónde al llegar a la localidad vecina de Brandsen, sustraen una camioneta marca Toyota Hilux y finalmente huyen con destino al conurbano zona sur.

Que, efectuando seguimiento de cámaras e información recolectada, es que se logra recuperar el mismo día de la sustracción el automóvil Gol Trend robado en la localidad de Él Jagüel, partido de Esteban Echeverría, lo que llevo a recolectar en dicha zona material importante para la prosecución de la investigación, logrando personal de esta Dependencia finalmente con fecha 11 del corriente mes y año, la aprehensión de un sujeto masculino y una persona femenina, quienes se desplazaban por la zona de Él Jagüel a bordo del automóvil Volkswagen Voyage, con el cuál se habían constituido en nuestra ciudad y localidad vecina de Brandsen a cometer ilícitos, siendo que al cursar número de motor y chasis el Voyage poseía pedido de secuestro activo por el delito de Robo/Hurto AUTOMOTOR de fecha 27/1/2025 de CABA, siendo que al momento circulaban con otra chapa patente que no correspondía con el automóvil en mención.

Fiscalía de intervención finalmente logra convertir la aprehensión en Detención, imputando al masculino del delito de Robo agravado (vehículo dejado en vía pública) en relación al art. 163 inc. 6 – Robo agravado (comisión en poblado y en banda) – Encubrimiento, quedando alojado en esta Seccional policial.

Fdo. Lucas Adrián Andersen Jefe Policía Seguridad Comunal Gral. Paz.