Podio para Sergio y Omar Fredes, en San Vicente

La localidad de San Vicente fue escenario de una gran jornada de ciclismo rutero, en un trazado de 9,500 Kms. Padre e hijo Fredes se coronaron campeones en sus respectivas categorías.

El evento que fue declarado de interés municipal y contó con la presencia del Intendente Nicolás Mantegasa.

Un total de 305 ciclistas fueron los protagonistas de esta jornada ventosa, e hizo que todas las categorías fueran muy duras en sus desarrollos.

En la Elite -Elite II – Master A y Junior con 93 pedaleros fueron de la partida, ya en la primera vuelta de las cinco estipuladas el pelotón se partió en cinco pedazos como comentamos el viento fuerte y cruzado hizo que se fueran un grupo reducido buscando inscribir su nombre en esta segunda edición de la San Vicente que volvió para quedarse, en la definición prevaleció el de Ranchos Sergio Fredes sobre Omar Azzem y Emanuel Tolosa ambos de Sunpeeid-Pueblos Campos. En la Categoría Máster D, Omar Fredes fue quien se impuso, quedándose con el sitio más alto del podio. Le siguieron Jorge Sabelioi y Juan Morlandi.

En la Master B, otro ranchero, pero radicado desde hace muchos años en Chascomús, Alejandro Tallarico (Vanguardia) llegó en primer lugar. Mientras que su hijo Enzo Tallarico, quedó en cuarto lugar de la Elite.

TODOS LOS RESULTADOS DE LA JORNADA:

Elite

1° Sergio Fredes- Ranchos

2° Omar Azzem -Pueblos y Campos-Sunpeed

3° Emanuel Tolosa -Pueblos y Campos-Sunpeed

4° Enzo Tallarico -Chascomús

5° Matías Cedeira -Aspen

Junior

1° Lucio Monzón -Municipalidad de Lanús

Elite II y Master A

1° Diego Zicavo -Vanguardia

2° Miguel Monte -M. Alberti

3° Nicolás Pallares -Vanguardia

4° Alejandro Franco- M. Alberti

5° Alejandro Ramundo -Vanguardia

Damas Elite

1° Valentina Luna- D’Amico Cycling

2° Fiamma Abrisqueta -SAT

3° Agustina Fernández -Olivos

4° Daniela Jobse -D’Amico Cycling

5° Micaela Gutiérrez -Moreno

Damas Mayores

1° Lorena Leroy- SAT

2° Selva Pagano -Rauch

3° Rosina Bertolini- D’Amico Cycling

Master B

1° Alejandro Tallarico-Vanguardia

2° Gustavo Donofrio -Chascomús

3° Jesús Mayerna -Chascomús

4° Gerardo Fernández -La Plata

5° Ariel Cuello -Lujan

6° Guido Copello -Gral. Belgrano

Master C

1° Leonardo Díaz -Clinica Tuero

2° Jorge Digiorgio- Vanguardia

3° Raúl Sasso -Uruguay

4° Sergio Campione -Carlos Casares

5° Diego Gorosito- Clínica Tuero

Master D

1° Omar Fredes Vanguardia

2° Jorge Sabelioi -San A. de Padua

3° Juan Morlandi -Ezeiza

4° Antonio Godoy -San Justo

5° Victorino Bravo -Lomas de Zamora

Promocionales

1° Emiliano Rivero San Vicente

2° Santiago Sanquintin Gral. Belgrano

3° Alejandro Furiase Roque Perez

4° Renzo Barrionuevo La Plata

5° Pablo Gallardi Mercedes

Info: José Luis Achetta (Entre Ruedas y Pedales)

Fotos : Marisa Santone