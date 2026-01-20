El Verdinegro inicia la pretemporada

El plantel superior de fútbol del Club Atlético Ranchos iniciará la pretemporada el martes 27 de enero. La cita será a las 19:45 en el predio del CAR.

Desde el Club advirtieron que el cuerpo técnico solicita llevar: Botines, Zapatillas, Medias largas, Canilleras, Indumentaria del Club (o cualquier prenda verde o negra); y además, que no se permitirá ser parte del entrenamiento con camisetas de cualquier otro Club.

“Invitamos a todos los jugadores que quieran ser parte de la institución, al primer entrenamiento del año. A los que ya forman parte del equipo, los esperamos un año más para renovar la ilusión y comenzar a trabajar de cara al objetivo”, expresaron a través de sus redes sociales.