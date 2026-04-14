Ministros de Kicillof y 150 intendentes reclamaron a Caputo que baje la nafta y reactive obras

Una fuerte señal política se gestó este martes frente al Ministerio de Economía: ministros del gobierno bonaerense y alrededor de 150 intendentes de todo el país se movilizaron para exigirle al titular de la cartera, Luis Caputo, una baja en el precio de los combustibles y la reactivación de la obra pública paralizada.

La convocatoria fue impulsada por la administración de Axel Kicillof y encabezada por funcionarios como Gabriel Katopodis y Carlos Bianco, quienes acompañaron a los jefes comunales en la presentación de un documento formal con los reclamos.

El principal planteo apunta a que el Gobierno nacional retrotraiga el valor de la nafta al 1° de marzo, en un contexto donde los combustibles acumulan fuertes aumentos desde la asunción de Javier Milei.

A su vez, exigieron que se utilicen los fondos recaudados por el impuesto a los combustibles para reactivar obras públicas que hoy se encuentran frenadas en distintos puntos del país.

Desde el entorno bonaerense sostienen que la suba del combustible impacta directamente en la inflación y en las economías locales, mientras que la paralización de la obra pública agrava la situación social y productiva en los municipios.

La protesta también tuvo un fuerte contenido federal: además de intendentes bonaerenses, participaron jefes comunales de otras provincias, lo que buscó mostrar volumen político al reclamo. Tras la presentación del petitorio, la dirigencia fue convocada a un encuentro con Kicillof en la sede de la Federación Argentina de Municipios (FAM).

En la previa, Katopodis ya había anticipado que los intendentes no descartaban avanzar por la vía judicial si no obtenían respuestas, remarcando que el reclamo se basa tanto en el precio de los combustibles como en la reanudación de obras frenadas por Nación.

El episodio suma un nuevo capítulo a la tensión entre la Provincia de Buenos Aires y el Gobierno nacional, en medio de un conflicto más amplio por fondos, infraestructura y políticas económicas.

En tanto, el Ministro de Infraestructura y Servicios Públicos de la Provincia de Buenos Aires, Gabriel Katopodis, indicó: «Con intendentes e intendentas de provincias de todo el país vinimos a exigirle al Ministro de Economía que retrotraiga el precio de la nafta al 1° de marzo, haga las obras que están obligados por ley y frene el recorte de fondos nacionales. La nafta aumentó 542,7% desde que asumió este gobierno, lo que impacta en el transporte, la logística, la producción, los alimentos, y vuelve a golpear el bolsillo de la gente».

«En lo que va de 2026, el precio de los combustibles ya subió un 24%, más del doble de la inflación y 4 veces más que el salario. 45 países ya tomaron medidas para amortiguar el impacto de esta guerra, pero Milei ninguna. El estado de las rutas nacionales es escandaloso y este gobierno se quedó con 6,1 billones de pesos del impuesto a los combustibles y del ex impuesto PAIS, que debía invertirse en el arreglo de rutas y caminos. Te cobran y se quedan con la plata», agregó.

«Milei trabaja para los ricos, todos los días hace un negocio nuevo con los sectores de poder de la Argentina. Es hora de que el presidente se ocupe de los argentinos y argentinas”, sentenció Katopodis.

Fuente: Alternativa en Papel