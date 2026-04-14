Pablo Gómez no sigue como Técnico de Club Belgrano

El clásico ante El Salado del pasado domingo fue el último partido de Pablo “Pájaro” Gómez al frente del plantel superior del Club Belgrano. El entrenador y todo su cuerpo técnico no continuarán en la entidad albiceleste.

El propio Gómez se lo confirmó a El Suplente: “ayer fue mi último partido”. Mientras que, ante la consulta por los motivos de su salida, el DT prefirió no dar detalles.

Gómez había asumido a comienzos de 2025 y durante su ciclo llevó a Belgrano a meterse en cuartos de final tanto en el Apertura como en el Clausura de la pasada temporada. En el actual Apertura 2026, el equipo sumó hasta acá 4 puntos en 5 partidos, con 1 victoria, 1 empate y 3 derrotas.

Según pudo saber El Suplente, el entrenador comunicó su decisión al plantel mediante un mensaje de despedida por WhatsApp, en el que agradeció al directivo “Lucho” Chaves por la predisposición hacia su trabajo y el de sus colaboradores, y también a los jugadores “por tratar de mejorar cada día”.

Además, expresó que con “aciertos y errores” siempre intentó priorizar “el bien del equipo” y señaló: “No tengo más fuerza ni capacidad para brindarle una mejor preparación”.

También anunció que no estaría presente en el entrenamiento de este martes.

Cabe recordar que “Pájaro” Gómez acredita además un exitoso paso como DT de Atlético Ranchos, donde consiguió un tricampeonato. Y como futbolista, tuvo una extensa trayectoria que incluyó su paso por la Primera División de Gimnasia y Esgrima La Plata.

Trascendidos señalan que tras la derrota en el clásico del domingo se dieron algunas situaciones que precipitaron una salida que, en principio, iba a concretarse al finalizar el torneo.

En su despedida, Gómez cerró deseando que lo que venga para el club “sea mucho mejor”.

Fuente: El Suplente