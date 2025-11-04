Llega el 2º GP Laguna de Ranchos

La familia Fredes vuelve a traer a nuestra ciudad la velocidad, el vértigo y la adrenalina de los mejores ciclistas del país, en la segunda edición del Gran Premio “Laguna de Ranchos”.

publicidad

La cita es este domingo 9, en el circuito rutero, que bordea a nuestra laguna; y por tal motivo, todos los accesos al predio permanecerán cerrados desde las 7:45 hs.

A las 8:30 largará la carrera Promocional para amateurs y aficionados al deporte, que será libre para los locales. Y posteriormente, la actividad tendrá continuidad con el resto de las categorías:

9:30 hs. Master D; 10:30 hs. Damas; 11:30 hs. Master C; 12:30 hs. Master A/ Elite 2, Menores (09/10); 13:30 hs. Master B; 14:45 hs. Elite / Sub23 / Juniors (07/08)

(En el mapa se pueden encontrar los espacios reservados para estacionamiento, y en rojo la oferta gastronómica).