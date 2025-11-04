Calendario de eventos turísticos en la provincia de Buenos Aires

Del jueves 06 al jueves 13 de noviembre de 2025

Los paisajes bonaerenses se combinan con la gastronomía en una agenda tentadora para el fin de semana en los municipios bonaerenses. Mar Chiquita celebrará la 18° Fiesta Provincial del Cordero Costero en Mar de Cobo; Tandil, la 7° Chacinar, Festival del Salame y el Cerdo; La Plata, el 7º Festival de la Gastronomía Italiana; Adolfo Alsina, la 2° Fiesta del Pan en Carhué; y Coronel Rosales, la 8º Fiesta de la Comida al Disco A Mar y Campo en Pehuen Co.

Por otro lado, La Costa llevará a cabo la 31° Fiesta de la Naútica y el Mar en Mar del Tuyú; General Rodríguez, la Expo General Rodriguez y la 5° Fiesta Municipal de la Frutilla; y General Pueyrredón, el 40° Festival de Cine de Mar del Plata.

CATÁLOGO ANUAL DE EVENTOS ACÁ

FIESTAS POPULARES

MAR CHIQUITA (Mar de Cobo)

18° Fiesta Provincial del Cordero Costero

Fecha, hora y lugar: Viernes 7 a las 20:00; sábado 8 y domingo 9, a las 12:00, en la plaza central de Mar de Cobo.

Descripción: Gastronomía, artesanías, emprendimientos, espectáculos musicales y actividades para toda la familia. Entrada gratuita. Organiza la Municipalidad de Mar Chiquita con la participación de la Subsecretaría de Turismo del Ministerio de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica del Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.

Más información: www.instagram.com/turismo.marchiquita/

www.facebook.com/turismomarchiquita

LA COSTA (Mar del Tuyú)

31° Fiesta de la Náutica y el Mar

Fecha, hora y lugar: Viernes 7, a las 20:00; sábado 8 y domingo 9, desde el mediodía, en la Plaza de la Cultura y la Memoria.

Descripción: Tradicional desfile cívico e institucional, entrega del reconocido Ancla de Mar, paseo gastronómico, artesanías, juegos de kermés y espectáculos artísticos. Entrada gratuita.Organiza la Comisión de Festejos de Mar del Tuyú con el apoyo de la Municipalidad del Partido de La Costa.

Más información: www.instagram.com/fiestadelanauticayelmar –

www.instagram.com/turismolacosta/ – www.facebook.com/turismolacostaoficial

GENERAL RODRÍGUEZ

Expo General Rodríguez y 5º Fiesta Municipal de la Frutilla

Fecha, hora y lugar: Viernes 7 al domingo 9, desde las 10:00, en el predio de la Estación Cultural.

Descripción: Productores y productoras locales de frutillas, empresas de distintos rubros, charlas y talleres. Espectáculos musicales con grupos y bandas locales, solistas. con la participación de la Subsecretaría de Turismo del Ministerio de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica del Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. Entrada gratuita. Organiza la Municipalidad de General Rodríguez.

Más información: www.instagram.com/fiestafrutillagr – www.facebook.com/fiestadelafrutillagr/?locale=es_LA

AZUL (Paraje Pablo Acosta)

3° Fiesta del Arraigo y la Familia Rural

Fecha, hora y lugar: Domingo 9, desde las 09:30, en la localidad de Pablo Acosta.

Descripción: Desfile criollo, presentaciones de espectáculos artísticos y musicales y baile popular. Feria de artesanías y emprendedores y emprendedoras locales. Entrada gratuita. Organiza la comisión organizadora de la Fiesta con el acompañamiento de la Municipalidad de Azul. Evento previsto para el 12/10 que debiera ser reprogramado por condiciones climáticas adversas.

Más información: www.instagram.com/fiestadelarraigo.pabloacosta/ – www.facebook.com/municipiodeazul –

www.facebook.com/azulesturismo – http://azuldigital.gob.ar

SAN ANDRÉS DE GILES (Cucullú)

13º Fiesta del Hornero

Fecha, hora y lugar: Domingo 9, desde las 10:00, en el Club A. Cucullú.

Descripción: Espectáculos musicales, artesanías y patio de comidas. Entrada gratuita. Bono contribución $1.000 con importantes sorteos. Organiza la Comisión de la Fiesta del Hornero con la adhesión de la Municipalidad de San Andrés de Giles.

Más información: www.instagram.com/fiesta_del_hornero/ – www.facebook.com/fiesta.del.hornero

MERCEDES

10º Fiesta de la Tradición

Fecha, hora y lugar: Sábado 8 y domingo 9, desde horas de la mañana, en el Parque Municipal Independencia.

Descripción: Evento que celebra las raíces y la cultura criolla con música, danzas, gastronomía y artesanías. Día sábado entrada gratuita, domingo entrada arancelada. Organizan Agrupación de Amigos Peñeros y la Municipalidad de Mercedes.

Más información: www.facebook.com/dirturmercedes – www.instagram.com/turismomercedesoficial/ – http://nw.mercedes.gob.ar – turismomercedes@gmail.com

LAS FLORES

8º Cars, Bikes y Country Music

Fecha, hora y lugar: Viernes 7, a las 17:00; sábado 8 y domingo 9, a las 12:00; en el Parque Montero.

Descripción: Festival de música country, exhibición de autos clásicos americanos, motos, camionetas, line dancers, food trucks y artesanías. Entrada gratuita.

Organiza Cowboys Up con el apoyo de la Municipalidad de Las Flores.

Más información: www.instagram.com/lasflorescountry/ – https://lasflores.tur.ar/calendario/

ALBERTI (Coronel Mom)

8° Fiesta del Pollo – 114° Aniversario de Coronel Mom

Fecha, hora y lugar: Sábado 8 a las 21:00 y domingo 9, a las 10:00, en Coronel Mom.

Descripción: Sábado, fogón de vigilia, con la actuación de Ezequiel Castillo, Daniel Arias y broche de oro con Fernando y Gisella. Domingo, desfile, presentación de Natalia Lamas, Hermanados, talleres de folclore para adultos e infantes, espectáculos de David y Érica; ballet Cahuin Cumpá, cierre con Anita Leiva y su banda. Entrada gratuita. Degustación de platos con pollo. Organiza la Municipalidad de Alberti, la delegación Coronel Mom, el Círculo Criollo El Resero, e instituciones locales. Programa: https://goo.su/YpcM

Más información: www.instagram.com/municipalidaddealberti/ –www.facebook.com/MunicipalidaddeAlberti

PUAN (Felipe Solá)

9° Fiesta de la Colmena

Fecha, hora y lugar: Sábado 8 a las 16:00 en la plaza Eva Perón.

Descripción: Puestos de comida, artesanías y cantores, con las actuaciones de Rodrigo Romero y Chula Cumbia. Entrada gratuita. Organiza la Comisión del Centro de Apicultura con el acompañamiento de la Municipalidad de Puan.

Más información: https://www.instagram.com/stories/turismopuan/

https://www.instagram.com/municipiopuan

CORONEL SUÁREZ (San José)

10° Füllsen Fest

Fecha, hora y lugar: Sábado 8, desde las 15:30 y domingo 9, a partir de las 09:00, en el Pueblo San José.

Descripción: Sábado, puestos gastronómicos, a cargo de instituciones locales; stands cerveceros, food trucks, artesanías y espectáculos musicales, a partir de las 16:00. Domingo a las 11:00, misa; 12:15, desfile, acto protocolar y degustación del füllsen gigante; 14:00, concurso y elección del mejor füllsen; de 16:00 a 19:30, espectáculos musicales; 20:40, spicher y presentación de la canción fiestas alemanas; y 21:30, cierre con Antonio Ríos. Entrada gratuita. Organiza Asociación Füllsen Fest y la Municipalidad de Coronel Suárez.

Más información: www.coronelsuarez.tur.ar/ – www.instagram.com/suarezturismo/ – www.facebook.com/suarezturismo

ADOLFO ALSINA (Carhué)

2° Fiesta del Pan

Fecha, hora y lugar: Sábado 8 y domingo 9 desde el mediodía en La Rural de Carhué.

Descripción: Actividades en los espacios ciabatta, chipá, focaccia, pan de campo, grisin, baguette y miñón. Kermés del pan, ludoteca, cafetería, bar, expositores, patio de comidas, food trucks, talleres, charlas, master class, ronda de negocios, maquinarias y espectáculos musicales. Entrada arancelada. Organiza Carhué El Molino con el acompañamiento del Gobierno de la provincia de Buenos Aires, la Municipalidad de Adolfo Alsina, la Sociedad Rural de Carhué y empresas privadas.

Más información:https://www.instagram.com/fiestadelpancarhue/

TAPALQUÉ

162º Aniversario de Tapalqué y Fiesta del Cantón

Fecha, hora y lugar: Viernes 7 y sábado 8, a partir de las 10:00, en diferentes espacios físicos de la ciudad.

Descripción: Viernes, acto protocolar, desfile institucional, feria y peatonal cultural. Sábado, fiesta del Cantón, carnes asadas,la tradicional vaca con cuero y espectáculos musicales. Entrada gratuita. Organiza la Municipalidad de Tapalqué.

Más información: www.instagram.com/muni_tapalque/ – www.facebook.com/municipalidadtapalque

GENERAL GUIDO

21º Fiesta Provincial del Modelito

Fecha, hora y lugar: Del viernes 7 al domingo 9, desde horas de la mañana, en el Campo «El Modelito».

Descripción: Destrezas ecuestres, pialadas, pruebas de riendas, torneo de truco, baile popular y espectáculos artísticos con la presentación de Cristian Méndez en los floreos, y el acordeonista Dante Vera. Además, última clasificación para la final de Jesús María con caballos elegidos. Entrada arancelada. Organiza prestador privado con el acompañamiento de la Municipalidad de General Guido.

Más información: www.instagram.com/fiestaprovdelmodelito/ – www.facebook.com/generalguidomunicipalidad – www.instagram.com/generalguidomunicipalidad – www.generalguido.gob.ar

GENERAL PUEYRREDÓN (Mar del Plata)

40º Festival Internacional de Cine

Fecha, hora y lugar: Jueves 6 al domingo 16, en diferentes horarios y salas de cine de Mar del Plata.

Descripción: Festival competitivo de la región acreditado por la Federación Internacional de Asociaciones de Productores Cinematográficos (FIAPF); categoría que comparte, entre otros, con Cannes, Venecia y San Sebastián. País invitado: Italia. Las funciones en Villa Ocampo, con pantalla al aire libre, son con entrada gratuita. Salas de proyección en el Teatro Auditorium, Paseo Aldrey, Teatro Colón y Cine Ambassador. Organiza el Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales con el acompañamiento de la Municipalidad de General Pueyrredón y la participación de la Subsecretaría de Turismo del Ministerio de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica del Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.

Más información: www.mardelplatafilmfest.com/40/ – www.facebook.com/turismomardelplata – www.instagram.com/turismomardelplata – www.turismomardelplata.gob.ar

PUNTA INDIO

Gran Fiesta Aniversario Punta del Indio

Fecha, hora y lugar: Domingo 9, desde horas de la mañana, en el Fortín Punta Indio.

Descripción: Desfile tradicional e institucional, almuerzo criollo, jineteada, feria de artesanías, emprendimientos, peña y baile familiar. Entrada gratuita. Organiza la Municipalidad de Punta Indio.

Más información: http://municipiopuntaindio.tur.ar – www.instagram.com/puntaindiodelanaturaleza – www.facebook.com/profile.php?id=100063613920684 puntaindiodelanaturalez@gmail.com

EVENTOS GASTRONÓMICOS

TRES ARROYOS (Orense)

4° Fiesta del Criollito Asado y Sabores Caseros

Fecha, hora y lugar: Sábado 8 a las 10:00 en Josefina Pacheco de Riglos y Ruta 72.

Descripción: Carne asada, puestos de artesanías, emprendimientos, foodtrucks, espectáculos musicales y danzas folclóricas. Entrada gratuita. Organiza la Delegación de Orense con el acompañamiento de la Municipalidad de Tres Arroyos.

Más información: https://turismo.tresarroyos.gov.ar/eventos/4-fiesta-del-criollito-asado-y-sabores-caseros/

TANDIL

7º Chacinar – Festival del Salame y el Cerdo de Tandil

Fecha, hora y lugar: Sábado 8 y domingo 9, desde las 11:00, en la diagonal Illia del Parque Independencia.

Descripción: Productores locales, fogones, food trucks y espectáculos artísticos. El sábado se presentará el salame más largo, con el objetivo de romper con la marca de la edición anterior. Entrada gratuita. Organiza el Clúster Porcino de Tandil junto al Municipio de Tandil y Consejo de la Denominación de Origen del Salame de Tandil.

Más información: https://www.tandil.tur.ar/eventos.php?mes=2025-11 – www.instagram.com/festivalchacinar/

LA PLATA

7º Festival de la Gastronomía Italiana

Fecha, hora y lugar: Sábado 8 y domingo 9, de 12:00 a 23:00, en el parque Alberti, av. 25 y av. 38.

Descripción: Stand de comidas típicas, juegos para los chicos, espectáculos y Cooking show con chef que enseñan a cocinar en vivo. Entrada gratuita. Organiza el Corredor Productivo Turístico Cultural Italia Argentina con el acompañamiento de la Municipalidad de La Plata y la participación de la Subsecretaría de Turismo del Ministerio de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica del Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.

Más información: https://corredorproductivo.net/festival-della-gastronomia-italiana/ – www.instagram.com/festivaldelagastronomia/

CORONEL ROSALES (Pehuen Co)

8º Fiesta de la Comida al Disco A Mar y Campo

Fecha, hora y lugar: Sábado 8 y domingo 9, desde las 10:00, en la Plaza Benito Carrasco de Pehuen Co.

Descripción: Cocina al disco en vivo, expresiones artesanales y productivas, degustaciones, y espectáculos musicales con la presentación de bandas y grupos locales. Entrada gratuita. Organiza la Municipalidad de Coronel Rosales.

Más información: www.facebook.com/amarycampo?locale=nl_BE

https://mcr.gob.ar/agenda/a-mar-y-campo-8va-fiesta-de-comida-al-disco/ – www.instagram.com/amarycampo/

JUNÍN (Agustín Roca)

Fiesta del Fiambre Casero 2025

Fecha, hora y lugar: Sábado 8 y domingo 9, de 10:00 a 18:00, en Agustín Roca.

Descripción: Emprendimientos, carpa de productores de fiambres, un desfile de agrupaciones tradicionalistas y de instituciones locales, juegos de riendas y espectáculos musicales. Entrada gratuita. Organiza la Delegación Municipal de Agustín Roca y la Municipalidad de Junín.

Más información: www.instagram.com/agustinrocaturismo/ – www.facebook.com/agustin.r.turismo – www.instagram.com/juninturismo/ – www.facebook.com/turismojunin

EVENTOS CULTURALES

BRANDSEN

15º Encuentro de Danzas Folclóricas

Fecha, hora y lugar: Sábado 8 y domingo 9, a las 20:00, en el Club Social Coronel Brandsen.

Descripción: Agrupaciones y ballets folclóricos de toda la región y del mundo. Edición especial por los treinta años del Taller Municipal de Danzas Nativas. Entrada gratuita.

Organiza Taller de Danzas Brandsen con el acompañamiento de la Municipalidad de Brandsen.

Más información: www.instagram.com/tdmbrandsen_/ – www.instagram.com/culturabrandsen/ – www.facebook.com/direcciondeculturabrandsen

SAAVEDRA (Pigüé)

3° Encuentro de Tropillas Entabladas

Fecha, hora y lugar: Sábado 8 y domingo 9 a partir de las 08:00 en el Centro Criollo El Pegual.

Descripción: Destrezas ecuestres, montas especiales, peña folclórica, pegualfest y jura de tropilla entabladas. Entrada arancelada. Organiza El Centro Criollo El Pegual con el acompañamiento de la Municipalidad de Saavedra.

Más información: https://www.instagram.com/p/DOyLUO5Dm1a/?img_index=10

BAHÍA BLANCA

13º Encuentro de Estatuas Vivientes

Fecha, hora y lugar: Sábado 8, a las 11:00, en Plaza Villa Loreto; domingo 9, a las 11:00, en Plaza Payró del Teatro Municipal.

Descripción: Espacio de formación e investigación, funciones de Estatuas Vivientes de todo el país y Uruguay, conversatorios, composición de estatuas, talleres, feria de música y libros. Entrada gratuita. No se suspende por mal tiempo. Organiza la Comisión Organizadora del Encuentro de Estatuas Vivientes de Bahía Blanca y la Municipalidad de Bahía Blanca.

Más información: www.instagram.com/encuentro.estatuas.vivientes/ – www.facebook.com/encuentronacional.estatuas.vivientes – www.instagram.com/culturambb/ – www.facebook.com/culturabahiablanca

ESCOBAR (Ing. Maschwitz)

Terra Australis

Fecha, hora y lugar: Sábado 8 y domingo 9, de 12:00 a 20:00, en el Parque «El Dorado».

Descripción: Evento con recreación histórica medieval, torneo de combate, paseo de artesanías, patio gastronómico, shows en vivo y actividades para toda la familia. Entrada gratuita. Organiza Medieval con el acompañamiento de la Municipalidad de Escobar.

Más información: https://www.instagram.com/medievalcon/ www.facebook.com/escobarcultura – www.instagram.com/escobarcultura – cultura@escobar.gob.ar

COLÓN

Un Puñado de Tradición

Fecha, hora y lugar: Domingo 9, a las 08:00, en la plaza 17 de Octubre (ex Rural).

Descripción: Competencia y jura de costillares a la estaca, desfile criollo, destrezas criollas, espectáculos en vivo y agrupaciones folclóricas. Entrada gratuita. Organizan Círculo Italiano Colón, Club Kamikazes Rugby, Municipalidad de Colón

Más información: www.instagram.com/poloculturalcolon – www.facebook.com/profile.php?id=100092337594594

TORNQUIST (Sierra de la Ventana)

15° Feria del Libro y la Cultura

Fecha,hora y lugar: Viernes 7, desde las 16:00; sábado 8 y domingo 9, de 10:00 a 21:00; en el Centro Cultural Sierra de la Ventana.

Descripción: Evento anual autogestivo que busca fomentar la educación por el arte y la promoción de la lectura. Entrada gratuita. Organiza Colectivo Cultural Feria del Libro y la Cultura de Sierra de la Ventana, COOPERSIVE y la Municipalidad de Tornquist

Más información: www.instagram.com/p/DOEqqlzkQhd/

EVENTOS DEPORTIVOS

CORONEL DORREGO

1º Dorrego Corre la Aventura

Fecha, hora y lugar: Domingo 9, a las 11:00, desde la plaza central de Dorrego.

Descripción: Prueba deportiva que comprenderán 21 y 8 kilómetros competitiva. Remeras para los primeros cien inscriptos pagos, trofeos por categorías del 1º al 3º, hidratación, fruta y medallas para todos los participantes. Fiscalización a cargo de Bahía corre. Inscripciones: www.bahiacorre.com.ar. Actividad arancelada. Organiza la Municipalidad de Coronel Dorrego.

Más información: www.instagram.com/deportesdorrego –

www.facebook.com/profile.php?id=100064701425038

CORONEL SUÁREZ

2º Desafío Vuelta al Sauce Corto

Fecha, hora y lugar: Domingo 9 a las 11:00 en el Balneario Samuel Davies

Descripción: Distancias, competitiva 66 kilómetros y promocional, 33. Puestos de hidratación en carrera, sorteos, patio de comidas y exposición con stands de ciclismo e indumentaria. Inscripción arancelada. www.desaf Organiza Suárez Bike con el acompañamiento de la Municipalidad de Coronel Suárez.

Más información: https://www.instagram.com/p/DNVeEtOusuN/?igsh=MTcxeW43bTUxZWV6cA%3D%3D

BALCARCE

Trekking Nocturno

Fecha, hora y lugar: Sábado 8, a las 20:00, en Sierra La Barrosa.

Descripción: Trekking por caminos rurales, charlas y cena en una cueva. Inscripción arancelada. Organiza Grupo HETS con el acompañamiento de la Municipalidad de Balcarce.

Más información: https://balcarce.gob.ar/events/list/page/2/ – www.facebook.com/subsecretariadeturismo.balcarce – www.instagram.com/turismobalcarce – turismobalcarce@gmail.com

DAIREAUX

Encuentro Aeromodelismo Daireaux

Fecha, hora y lugar: Sábado 8 y domingo 9, desde el mediodía, en el Aero Club Daireaux.

Descripción: Vuelos acrobáticos, escala, turbinas jet, U-control, planeadores, helicópteros y servicio de cantina. Actividad gratuita. Organiza Agrupación de Aeromodelismo Deroense con el acompañamiento de la Municipalidad de Daireaux.

Más información: www.instagram.com/prensadaireaux – www.facebook.com/prensamunicipalgestionacerbo – www.daireaux.gob.ar

GUAMINÍ (Arroyo Venado)

Cabalgata de la Amistad

Fecha, hora y lugar: Sábado 8 y sábado 9 a las 09:00 en el Museo y Centro de interpretación del Venado.

Descripción: Recorrido hasta la estancia San Ramón. Al mediodía se compartirá un almuerzo. Por la tarde se regresa al museo donde habrá fogón, danza y servicio de cantina. Actividad arancelada. Organiza la Asociación Civil Un remanso con historia con el acompañamiento de la Municipalidad de Guaminí.

Más información:https://www.instagram.com/turismo.guamini/

GENERAL PUEYRREDÓN (Mar del Plata)

Medio Maratón New Balance

Fecha, hora y lugar: Domingo 9, a las 7:00, en Playa Grande.

Descripción: Recorrido por calles y avenidas emblemáticas de la ciudad, con tramos que bordean la costa con vistas panorámicas al mar. Circuitos de 21, 10 y 5 kilómetros. Inscripción arancelada. Organiza New Balance con el acompañamiento de la Municipalidad de General Pueyrredón.

Más información: www.facebook.com/turismomardelplata – www.instagram.com/turismomardelplata – www.turismomardelplata.gob.ar – https://raceseries.newbalance.com.ar/2025/21k-mar-del-plata-2025/

VISITAS GUIADAS

PILAR

Visita Guiada por la Ciudad

Fecha, hora y lugar: Sábado 8, desde las 10:00, desde la plaza 12 de Octubre, Pilar centro.

Descripción: Recorrido guiado, en bus turístico, por los lugares más emblemáticos de la ciudad, conociendo su historia y sus secretos. Actividad gratuita con cupos limitados. Inscripción previa a través de: turismo@pilar.gov.ar. Organiza la Dirección de Turismo de la Municipalidad de Pilar.

Más información: www.instagram.com/pilarturismo/ – www.facebook.com/turismopilar

ALBERTI

Visita guiada la Casa Museo y Monumento Histórico Provincial El Molino

Fecha, hora y lugar: Sábado 8 a las 15:00 en av. Vaccarezza 157-151

Descripción: Exhibición de objetos restaurados y traje de época. A las 16:00, visita guiada al circuito Salamone en Alberti, tramo peatonal. Actividad gratuita. Organiza la Municipalidad de Alberti.

Más información: https://www.instagram.com/albertiturismo/

ALBERTI

Visita Guiada al Cine Teatro Roma

Fecha, hora y lugar: Domingo 9 a las 10:30 en el Cine Teatro Roma, calle Domingo Faustino Sarmiento, entre av Vaccarezza y Leandro Alem

Descripción: Recorrido por un espacio cultural icónico que se reabre luego de la puesta en valor. Actividad gratuita. Organiza la Municipalidad de Alberti.

Más información: https://www.instagram.com/albertiturismo/

FERIAS Y EXPOSICIONES

MONTE

1º Expo Jardín del Salado

Fecha, hora y lugar: Sábado 8 y domingo 9, de 10:00 a 18:00, en el Vivero Rosales Santa María, paraje «Los Eucaliptus» de Monte.

Descripción: Con la participación de expositores de Monte, Cañuelas, General Belgrano y Las Flores. Con muestra de plantas de interior, aromáticas, nativas, plantines de huerta, frutales, arbustos y herbáceas; ciclo de charlas a cargo de especialistas de cada área y patio de comidas. Entrada gratuita. Organiza vivero Rosales Santa María con el apoyo de la Municipalidad de Monte.

Más información: www.instagram.com/turis_monte/ –www.facebook.com/TurismodeMonte

VEINTICINCO DE MAYO

Expo de Autos Clásicos 2025

Fecha, hora y lugar: Domingo 9, de 10:00 a 18:00, en el Club de Pesca de Laguna Mulitas.

Descripción: Exhibición de autos clásicos, trofeos, diplomas y sorteos. Parrilla y cantina. Entrada: un juguete (nuevo o usado en buen estado) que serán entregados el día de reyes. Organiza la Municipalidad de 25 de Mayo.

Más información: www.instagram.com/turismo.25demayo/ – www.facebook.com/turismo25deMayo

Más información en @turismopba y www.buenosaires.tur.ar, un destino bueno, bonito y bonaerense.

Eventos sujetos a modificaciones por el organizador y/o Municipio.