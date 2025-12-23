La SAD saluda

Al cerrar este año, queremos expresar nuestro sincero agradecimiento a los equipos directivos y, por su intermedio, a cada docente, por el compromiso, la responsabilidad y la vocación con la que acompañan día a día la tarea educativa.

Hacemos extensivo este reconocimiento a los Organismos e Instituciones que trabajan en equipo con esta Secretaría, fortaleciendo el trabajo conjunto y el acompañamiento a la comunidad educativa.

Deseamos que el año próximo nos encuentre con renovadas energías, nuevos proyectos y la esperanza de seguir construyendo, juntos, una educación con sentido y compromiso.

Les enviamos nuestros mejores deseos para un muy buen cierre de año y un próspero año nuevo.

ALM y Equipo de la Secretaria de Asuntos Docentes de General Paz.