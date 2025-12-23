Fortineros +40 subcampeones en Castelli

El Newcom Ranchos cerró el año de competencias en Castelli, el pasado fin de semana. El sábado fue el turno del mixto +60 y el domingo +40, donde los Fortineros se ubicaron en el segundo puesto.

publicidad

Este domingo en la Sede de Cultura de Castelli (Ex ES 1), se disputó el Torneo de Newcom +40 Mixto con la presencia de ocho equipos divididos en dos zonas: Zona A (Dragoncitos; Fortineros; Horneros; Coyuyo) y Zona B (Fénix Blue; Indomables; Pirañas; La Dragoneta)

Los campeones fueron Indomables al vencer en la Final a Fortineros de Ranchos 2 a 0 como Parciales de 14/12 y 12/7. El tercer lugar fue para Fénix Blue al superar a Dragonscitos por 2 a 1.

En cuanto a los premios individuales, la mejor jugadora fue Mariela jugadora de Piraña, y el mejor jugador fue Juan Domingo “Nino” Migone, de Fortineros.

Previamente, Fortineros- +60, tuvo su momento el día sábado, donde no les alcanzó para clasificar. Sin embargo “dimos la pelea, por momentos se jugó bien”, analizó Tebes.

Entrevista de Plus Deportivo a Nino Migone: https://www.facebook.com/share/r/1FSBwPmJZp