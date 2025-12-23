Escuela de Gimnasia Artística de Ranchos cerró el año

En la tarde noche de este lunes, se realizó la Gala Gimnástica en la sede de la Escuela de Gimnasia Artística de Ranchos.

La actividad se llevó adelante “en nuestro gimnasio, con la participación de 60 alumnos, divididos en tres turnos”, contó el Director de la Escuela, Prof. Horacio Tebes.

“Un año más, de los tantos de nuestra escuela de gimnasia artística, compartiendo un nuevo cierre anual; y como en cada gala, acompañado por la profesora Luz Peñalva; quien realizó un gran trabajo en el armado de las series”, destacó Tebes.

Finalmente, “mi agradecimiento a la gran respuesta de las familias, acompañándonos”, cerró le Profesor.