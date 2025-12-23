Justo José Bermúdez ganó su cuarto Olimpia de Plata en Pato

En la noche de hoy se está llevando adelante la entrega de los premios Olimpia 2025, otorgado por el Círculo de Periodistas Deportivos (CPD) de Buenos Aires, a los deportistas argentinos más destacados del año. La velada se realizó en la Usina del Arte.

Una vez más, el jugador del Campo de Pato «El Siasgo», Justo José Bermúdez, fue nominado, y finalmente se quedó con la distinción, tras vencer a sus compañeros de terna, a Facundo Taberna y Martín Lemme.

En el año 2018 logró el primer Olimpia, gracias a sus destacadas actuaciones en el Deporte Nacional, y su desempeño en la presente temporada lo llevaron a estar nuevamente en lo más alto de la consideración de los expertos en la disciplina. Lo mismo ocurrió en las ediciones 2023 y 2024, donde también obtuvo el premio.

Con la estatuilla recientemente ganada por “Josesito”, Villanueva suma su sexto Olimpia en el mismo rubro, ya que, en el año 1972, la ganó Juan Carlos ‘Mito’ Goicoechea jugando para “El Siasgo”; en el 2003 Eduardo de Araquistain, que fue figura de Barrancas del Salado (General Belgrano); y las cuatro obtenidas por Bermúdez.

EL SIASGO TRI-CAMPEÓN

Cabe recordar que días pasados, El Siasgo, logró corarse campeón por tercer año del 83° Abierto Argentino de Pato, tras vencer en la final, justamente al equipo de Facundo Taberna, del San Patricio, histórico rival. En un agónico 14-13 (con gol de oro), los de Villanueva se llevaron el premio mayor de nuestro deporte nacional. El equipo, estaba integrado por Bermúdez (capitán), Lemme, Ferrari y Novoa.