Alumnos y familias de 6° año E y A de la Escuela Secundaria N° 2 agradecen a todos los que han colaborado de diferente manera, cumpliendo con todo lo acordado y más, en la realización de su inolvidable Fiesta de Egresados:
publicidad
- Comisión de Lipolcc Roberto y Darío
- Sonido e iluminación Pablo Oringo
- DJ Mauricio Robledo
- Animación Fabián Arroyo
- Seguridad Gustavo Pérez y Lucrecia Etcheverry
- Mozas Cristina Lamarque, Camila Diniro y Luisa Loyola
- Video Martina Castro
- Barra de tragos Franco Díaz
- Decoración, ambientación y vajilla egresados Gaby Oporto y Adrián
- Cátering Vanesa Ten Pizzas
- Vivo Vanesa, Max Reader y Lautaro Blanco
- Traslado de Egresados: Carlitos Blanco
- Fotos Mati Viceconte
- Banda La Descokada Nahuel Torena
- Tablones familias Bomberos Voluntarios de Gral. Paz
- Mesas y sillas Egresados Marcelo Seillant
- Mesa de dulces y torta Vanina De Rose
- Descartables Analía Greco
- Cotillón y portaretratos Malena Bacigalupi
- Centros de Mesa Constanza Ferrante
- Mantelería familias Egresados E y A 2023
- Limpieza y atención baños Olga Benvenuto
- Hielo Nahuel Quintana
Un agradecimiento muy especial por las donaciones recibidas a:
- Partido Justicialista
- Libertad Avanza
- Concejo Deliberante
- Parroquia Nuestra Señora del Pilar
- Certel – Hernán y Román
- Escuela Secundaria N° 2
- Marta Santero y Pelé Lebrero
- A todos los que colaboraron comprando, elaborando y vendiendo en los diferentes eventos que se programaron Gracias, gracias, gracias!!
Noticia patrocinada por