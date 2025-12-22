Agradecimiento

Alumnos y familias de 6° año E y A de la Escuela Secundaria N° 2 agradecen a todos los que han colaborado de diferente manera, cumpliendo con todo lo acordado y más, en la realización de su inolvidable Fiesta de Egresados:

  • Comisión de Lipolcc Roberto y Darío
  • Sonido e iluminación Pablo Oringo
  • DJ Mauricio Robledo
  • Animación Fabián Arroyo
  • Seguridad Gustavo Pérez y Lucrecia Etcheverry
  • Mozas Cristina Lamarque, Camila Diniro y Luisa Loyola
  • Video Martina Castro
  • Barra de tragos Franco Díaz
  • Decoración, ambientación y vajilla egresados Gaby Oporto y Adrián
  • Cátering Vanesa Ten Pizzas
  • Vivo Vanesa, Max Reader y Lautaro Blanco
  • Traslado de Egresados: Carlitos Blanco
  • Fotos Mati Viceconte
  • Banda La Descokada Nahuel Torena
  • Tablones familias Bomberos Voluntarios de Gral. Paz
  • Mesas y sillas Egresados Marcelo Seillant
  • Mesa de dulces y torta Vanina De Rose
  • Descartables Analía Greco
  • Cotillón y portaretratos Malena Bacigalupi
  • Centros de Mesa Constanza Ferrante
  • Mantelería familias Egresados E y A 2023
  • Limpieza y atención baños Olga Benvenuto
  • Hielo Nahuel Quintana
    Un agradecimiento muy especial por las donaciones recibidas a:
  • Partido Justicialista
  • Libertad Avanza
  • Concejo Deliberante
  • Parroquia Nuestra Señora del Pilar
  • Certel – Hernán y Román
  • Escuela Secundaria N° 2
  • Marta Santero y Pelé Lebrero
  • A todos los que colaboraron comprando, elaborando y vendiendo en los diferentes eventos que se programaron Gracias, gracias, gracias!!
