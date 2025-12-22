Alumnos y familias de 6° año E y A de la Escuela Secundaria N° 2 agradecen a todos los que han colaborado de diferente manera, cumpliendo con todo lo acordado y más, en la realización de su inolvidable Fiesta de Egresados:

Comisión de Lipolcc Roberto y Darío

Sonido e iluminación Pablo Oringo

DJ Mauricio Robledo

Animación Fabián Arroyo

Seguridad Gustavo Pérez y Lucrecia Etcheverry

Mozas Cristina Lamarque, Camila Diniro y Luisa Loyola

Video Martina Castro

Barra de tragos Franco Díaz

Decoración, ambientación y vajilla egresados Gaby Oporto y Adrián

Cátering Vanesa Ten Pizzas

Vivo Vanesa, Max Reader y Lautaro Blanco

Traslado de Egresados: Carlitos Blanco

Fotos Mati Viceconte

Banda La Descokada Nahuel Torena

Tablones familias Bomberos Voluntarios de Gral. Paz

Mesas y sillas Egresados Marcelo Seillant

Mesa de dulces y torta Vanina De Rose

Descartables Analía Greco

Cotillón y portaretratos Malena Bacigalupi

Centros de Mesa Constanza Ferrante

Mantelería familias Egresados E y A 2023

Limpieza y atención baños Olga Benvenuto

Hielo Nahuel Quintana

Un agradecimiento muy especial por las donaciones recibidas a:

Libertad Avanza

Concejo Deliberante

Parroquia Nuestra Señora del Pilar

Certel – Hernán y Román

Escuela Secundaria N° 2

Marta Santero y Pelé Lebrero

A todos los que colaboraron comprando, elaborando y vendiendo en los diferentes eventos que se programaron Gracias, gracias, gracias!!