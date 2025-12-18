La Policía celebró su día un acto de reconocimientos

Con motivo del 204º aniversario de la creación de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, en la ciudad cabecera del partido de General Paz, se realizó un acto de celebración, donde se distinguió y reconoció a los efectivos que se desempeñan en Ranchos, Loma Verde, Villanueva y el Destacamento Rural.

publicidad

Presidieron la ceremonia, el Intendente Juan Manuel Álvarez, el Jefe de Policía de Seguridad Comunal, Comisario Inspector Lucas Adrián Andersen; el Director Provincial de Seguimiento a la Carrera Policial, Martin Torres; el Director Provincial de Prevención del Delito y la Violencia Carlos Viceconte, entre otras autoridades policiales, municipales, legislativas, judiciales y representantes de Instituciones Intermedias. Además, los efectivos fueron acompañados por su familia e invitados especiales.

Para dar inicio al acto fueron recibidas las banderas de ceremonia. La Bandera Nacional portada por la Sargento Noelia Mariam Lois, acompañada por las escoltas, Sargento Farisano Florencia y Sargento Golisano Karina. La Bandera Bonaerense fue portada por la Sargento Nociti Cintia Beatriz. Primer Escolta: Sargento Girod Yamila Belén y la Segundo Escolta: Sargento De Gregorio Martina Anabel.

Tras la entonación de las estrofas del Himno Nacional Argentino, se realizó un «Toque de Silencio», en honor al personal caído en acto de servicio.

El Jefe Policía Seguridad Comunal General Paz Comisario Inspector Lucas Adrián Andersen en su alocución, resaltó la labor realizada por el personal a su cargo durante el presente año, haciendo un pequeño pantallazo de los hechos más relevantes. Del mismo modo, destacó que pese a que ocurrieron episodios de violencia poco habituales para nuestro distrito, como lo fueron los dos asesinatos, uno ocurrido hace pocos días en Loma Verde, y el otro en el mes de mayo; en ambos casos, los responsables se encuentran detenidos, a la espera del accionar de la justicia.

De igual manera, se hizo mención a la incorporación del Comando de Policía Motorizada, y los resultados obtenidos hasta el momento.

El Director Provincial de Seguimiento de la Carrera Policial, Martin Miguel Torres acercó el mensaje de la provincia, asumiendo el compromiso de acompañar la labor de los efectivos del distrito, a través de las políticas y recursos aplicados. Hecho, que también fue señalado por el Intendente Álvarez, quien enfatizó en el esfuerzo económico que hace el municipio para sumar herramientas y bienestar para los agentes de seguridad, tanto en su desempeño laboral, como a través de soluciones habitacionales que se designan a la fuerza, en cada entrega de viviendas.

Llegó el momento de los reconocimientos, y en primer lugar fue el propio Andersen, junto al Secretario de Seguridad Marcelo Palumbo, quienes comenzaron con la entrega de premios a los titulares de las dependencias subordinadas, “los cuales han desarrollado su labor con responsabilidad y predisposición para la problemática que nuestra sociedad requiere en forma diaria, invitándolos a que juntos continuemos trabajando por nuestro distrito”.

En tal sentido, se destacó al Jefe Estación de Policía Comunal Ranchos, Subcomisario Mauricio Gastón Antonini; a la jefa de la Comisaria de la Mujer y la familia Gral. Paz, Subcomisario Carina Celeste Soto; al Jefe Destacamento Policial Loma Verde, Subcomisario Sebastián Ismael Prieto; al Jefe Destacamento Policial Villanueva, Oficial Subinspector Jonatan Gonzalo Casey; al Jefe de Comando Patrulla Rural Gral. Paz, Oficial Principal Edgardo Javier Bejarano; al Jefe del Grupo Prevención Motorizada Oficial Ayudante Horacio Leandro López y al Segundo Jefe del Grupo Prevención Motorizada, Oficial Ayudante Jonathan Ezequiel Ramos.

Acto seguido se le procedeció a hacer entrega al Jefe comunal Crio. Inspector Lucas Adrián Andersen y al Sargento Tomas Jonatan Yantz, por haber sido participe en los siguientes hechos de relevancia en nuestra jurisdicción:

“Con fecha 19 de febrero dos vecinos de nuestra localidad, denuncian el faltante de sus vehículos, los cuales se encontraban estacionados en la vía publica. Que inmediatamente el Jefe Comunal juntamente con personal policial a su cargo, comienzan exhaustiva investigación logrando sindicar a los autores del hecho y el recupero de uno de los vehículos, caratulado como Hurto Automotor”, se destaca al Jefe Destacamento Policial Loma Verde Subcomisario Ismael Sebastián Prieto.

“Con fecha 22 de mayo del corriente año Se recibe novedad de Óbito masculino, arribado al lugar se realizan diligencias de rigor donde se logra la aprehensión del autor. Hecho caratulado Homicidio Simple”. Se destaca el accionar del Teniente González Zosi Emiliano Ariel y al Teniente Miranda Maximiliano José.

“fecha, 01/07/2025 se inicia investigación por el delito de comercialización de Estupefacientes. Mediante filmaciones y elementos de prueba colectados, se efectúa seguimiento de manera encubierta desde su domicilio de Alejandro Korn, y al ingreso de esta jurisdicción se lo intercepta conjuntamente con personal de CPR Local. Al efectuar requisa sobre persona y Motovehiculo, se logra el secuestro de un total de (74,3) gramos de Clorhidrato de Cocaína y la aprehensión del sujeto. Hecho caratulado tenencia de estupefaciente con fines de comercialización”. Se destaca al Oficial Robles Oscar Daniel

El trabajo del personal administrativo también fue reconocido. En este caso, los premios estímulo fueron para la Sargento Rodríguez Giuliana; Sargento Chichizola Silvina Soledad; Subteniente Llanos Luciana Soledad; y la Oficial Inspector Verónica Soledad Belaunzarán.

El Subcomisario Mauricio Gastón Antonini, Jefe Policía Seguridad Comunal Ranchos, realizó la premiación al personal a su cargo: Teniente Etchegaray Marina Leonor; Sargento Martínez Cristian Hernán; Sargento Farisano Florencia; Sargento Llanos Carlos; Sargento Stauber Estefanía Soledad; y Sargento Yanibelli Jorge Luis.

También recibieron premio a la trayectoria, el Comisario Hugo Alberto Pereyra y la Mayor Liliana Beatriz Potena. Así como también el personal administrativo: Subcomisario Rodríguez Natalia Vanesa; Oficial Ayudante Dalma Nair Escudero; Teniente Lamote Julieta; Sargento Coria Roció Elizabeth; Sargento Martínez Curzio Lucia Paola; Sargento Aguiar Alejandro Israel

El Jefe Destacamento Policial Loma Verde, Subcomisario Ismael Sebatian Prieto “destacó el trabajo realizado por su personal, el cual fuera realizado con compromiso y responsabilidad a lo largo de todo el año”: Teniente Primero Hugo Alberto Lettieri y Subteniente María Lis Bancalari.

Lo propio hizo el Jefe Destacamento Policial Villanueva, Oficial Subinspector Jonatan Gonzalo Casey, para con la Sargento Jaqueline Tatiana Tobio.

La Jefa De La Comisaria de la Mujer y la Familia General Paz, Subcomisario Carina Celeste Sotodetscaó la labor del personal administrativo: Oficial Ayudante Gessica Belén Rodríguez, quien desempeña funciones como Segunda Jefa. Ambas, entregaron los certificados al Sargento Pablo Daniel Alfano; la Sargento Natalia Noemí Fernández; Sargento Tatiana Marcela Juárez; Oficial Ayudante María Lorena Gómez; y la Capitán Patricia Adriana Rojas.

El Jefe Comando Prevención Rural General Paz, Oficial Principal Edgardo Javier Bejarano, reconoció al Oficial Principal Héctor Dante López, quien se desempeña como Segundo Jefe. Conjuntamente distinguieron a la Oficial Lucia Ailén Campero; Oficial Joaquín Sánchez; Oficial Ayudante Edgardo Leonel Gómez; y la Teniente Karina Elizabeth Dovale.

Para dar cierre al acto, el Jefe Estación Policía Comunal Ranchos Subcomisario Mauricio Gastón Antonini brindó unas palabras, y entregó numerosos regalos a quienes, según su criterio, han desempeñado un rol determinante en su desempeño en la tarea, así como también a quienes le brindaron apoyo y acompañamiento en su llegada al distrito.

Luego de despedir a las banderas, se agradeció a los presentes por su asistencia, y se los invitó a compartir un refrigerio.

GALERÍA DE IMÁGENES