Presupuesto 2026: triunfo de Milei con la media sanción en Diputados

Tras casi diez horas de debate, La Libertad Avanza logró aprobar en general el proyecto de Presupuesto 2026 con 132 votos afirmativos. El artículo 75, que deroga emergencias en discapacidad y financiamiento universitario, concentró las críticas y expuso una dura interna política.

Tras una sesión que se extendió por casi diez horas y concluyó pasada la medianoche, la Cámara de Diputados aprobó en general el proyecto de ley de Presupuesto 2026 impulsado por el Gobierno de Javier Milei.

La iniciativa obtuvo 132 votos afirmativos, 97 negativos y 17 abstenciones, y quedó en condiciones de ser girada al Senado, aunque la votación en particular continuaba durante la madrugada y se anticipaban rechazos parciales a algunos artículos sensibles.

Los apoyos que sumó La Libertad Avanza

La Libertad Avanza consiguió el respaldo de sus principales aliados parlamentarios: el PRO, la UCR, Innovación Federal, el MID y bloques provinciales que responden a distintos gobernadores. En contraposición, Unión por la Patria y el Frente de Izquierda votaron en contra del proyecto, mientras que Provincias Unidas optó por la abstención, aunque tuvo un rol clave al inicio de la jornada para alcanzar el quórum.

El debate estuvo atravesado por una fuerte controversia en torno al artículo 75, que deroga las leyes de emergencia en discapacidad y de financiamiento universitario. Ese punto se convirtió en el eje de los cuestionamientos opositores, que acusaron al oficialismo de “blindar” el artículo al incluirlo dentro del capítulo 11, junto con otras disposiciones sensibles para distintas fuerzas políticas.

A pedido del PRO, el Gobierno incorporó en ese mismo capítulo el cumplimiento de los actos procesales ordenados por la Corte Suprema en el reclamo por la coparticipación de la Ciudad de Buenos Aires, así como la transferencia de 21.347 millones de pesos del máximo tribunal al Consejo de la Magistratura. Para la oposición, se trató de una maniobra para condicionar apoyos y evitar deserciones en la votación en particular.

Denuncias de la oposición

“Es una extorsión”, lanzó el diputado de la Coalición Cívica Maximiliano Ferraro, mientras que el jefe del bloque de Unión por la Patria, Germán Martínez, calificó la estrategia como una “perversidad” y denunció un intento de presión sobre el Poder Judicial. “Meten todo en el capítulo 11 para que nadie se pueda despegar del artículo 75”, sostuvo el santafesino, quien fue aún más duro al advertir que se buscaba condicionar a los jueces para que “ni se les ocurra cuestionar la votación”.

Desde el oficialismo, la diputada libertaria Silvana Giudici rechazó las acusaciones y respondió con dureza: “Dejen de hacer terrorismo, no hay ninguna trampa”. En la misma línea, el jefe del bloque de La Libertad Avanza, Gabriel Bornoroni, defendió el proyecto y destacó como principal virtud el “equilibrio fiscal”, al que definió como la “piedra angular” del programa económico de Milei. “Hace 120 años que la Argentina no tiene superávit fiscal. Este presupuesto es el camino hacia el país que siempre soñamos”, afirmó.

Que dice el Presupuesto

El proyecto prevé un crecimiento del 5% del PBI para 2026, una inflación anual del 10,1% y un tipo de cambio oficial que rondaría los 1.423 pesos en diciembre del año próximo. Además, estima un superávit primario del 1,5% del PBI y uno financiero del 0,2%, con exportaciones en alza del 10,6%. Desde la oposición, sin embargo, cuestionaron la consistencia de esas proyecciones y las calificaron de “ilusorias”, al advertir que subestiman la inflación y el valor del dólar.

La sesión también estuvo marcada por el debate reglamentario sobre la modalidad de votación en particular. El oficialismo logró imponer, con apoyo de sus aliados, que se vote por títulos completos y no artículo por artículo, una decisión que fue interpretada como un intento de impedir que algunos bloques acompañen el presupuesto en general pero rechacen el artículo 75. La moción se aprobó por 130 votos a 112.

Durante el debate, el presidente de la Comisión de Presupuesto, Bertie Benegas Lynch, sostuvo que “es un principio moral no gastar más de lo que se tiene” y defendió la reducción del gasto público como condición necesaria para bajar impuestos. Desde el peronismo, en cambio, Agustín Rossi advirtió que el texto “profundiza el ajuste, deprime el consumo y destruye el entramado industrial”.

En paralelo al tratamiento parlamentario, la Casa Rosada desplegó una intensa negociación con gobernadores aliados, que incluyó el reparto de Aportes del Tesoro Nacional y compromisos políticos, como la inclusión de los fondos adeudados a la Ciudad de Buenos Aires por coparticipación, uno de los reclamos centrales del PRO.

Con la aprobación en general, el Gobierno dio un paso clave para convertir en ley el Presupuesto 2026, el primero de la gestión Milei tras dos años de prórrogas del esquema heredado de 2023. El desafío inmediato será superar la votación en particular y luego repetir el respaldo en el Senado, donde el oficialismo buscará sancionar la norma antes de fin de año, en un clima político que promete seguir cargado de tensión.

DIB