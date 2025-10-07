La Patrulla Rural aprehendió a un hombre por Infracción a la Ley 22421

El Comando de Prevención Rural de General Paz, posteriormente a allanamientos realizados en la Localidad de Loma Verde, aprehendió a un masculino mayor de edad de la localidad, que se encontraba realizando cacería ilegal en campos de la zona.

La aprehensión fue posible gracias a que el personal policial tras arduas tareas investigativas que se desencadenaron luego de una denuncia radicada por un vecino, debido a que había ingresado a su campo a los fines de ejercer cacería de fauna silvestre con perros galgos.

Las autoridades trabajaron acorde a lo normado por la Ley N°22421 (CONSERVACIÓN DE LA FAUNA SILVESTRE)

Interviene en el caso UFIDJ N°1 a cargo de la Dra. María del Rosario Di Raddo y Juzgado de Garantías N°6 a cargo del Dr. Crispo Agustín Carlos ambos del Departamento Judicial de La Plata