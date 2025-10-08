Festejos Patronales en honor a Nuestra Señora del Pilar

El próximo domingo se celebrará el día de la Virgen del pilar, Patrona de nuestro pueblo. Por tal ocasión, se han organizado una serie de actividades, tanto religiosas, como institucionales.
Cronograma de actividades:
DOMINGO 12
00:00 hs.: Traslado de la Virgen a las puertas del templo / Repique de campanas
8:30 hs.: Rosario del Aurora
9:00 hs.: Izamiento de Pabellones en Plaza de Mayo
10:00 hs.: Itinerario procesional en 5 barrios de Ranchos
11:00 hs.: Procesión en torno a la Plaza de Mayo
12:00 hs.: Misa de Nuestra Señora del Pilar – Presidida por el Obispo Diocesano Juan I. Liébana
ORGANIZA PARROQUIA NUESTRA SEÑORA DEL PILAR
DOMINGO 12
* Camino de Circunvalación de la Laguna
13:00 hs.
Desfile tradicionalista
15:00 hs.
Desfile cívico
Al finalizar: Espectáculo artístico
>> Servicio de cantina, a beneficio de la Cooperadora del Hospital Campomar
>> Paseo de artesanos y expositores
ORGANIZA MUNICIPALIDAD DE GENERAL PAZ