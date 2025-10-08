Festejos Patronales en honor a Nuestra Señora del Pilar

El próximo domingo se celebrará el día de la Virgen del pilar, Patrona de nuestro pueblo. Por tal ocasión, se han organizado una serie de actividades, tanto religiosas, como institucionales.

Cronograma de actividades:

DOMINGO 12

00:00 hs.: Traslado de la Virgen a las puertas del templo / Repique de campanas

8:30 hs.: Rosario del Aurora

9:00 hs.: Izamiento de Pabellones en Plaza de Mayo

10:00 hs.: Itinerario procesional en 5 barrios de Ranchos

11:00 hs.: Procesión en torno a la Plaza de Mayo

12:00 hs.: Misa de Nuestra Señora del Pilar – Presidida por el Obispo Diocesano Juan I. Liébana

ORGANIZA PARROQUIA NUESTRA SEÑORA DEL PILAR

DOMINGO 12

* Camino de Circunvalación de la Laguna

13:00 hs.

Desfile tradicionalista

15:00 hs.

Desfile cívico

Al finalizar: Espectáculo artístico

>> Servicio de cantina, a beneficio de la Cooperadora del Hospital Campomar

>> Paseo de artesanos y expositores

ORGANIZA MUNICIPALIDAD DE GENERAL PAZ