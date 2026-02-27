La Cooperativa de Electricidad incorporará personal técnico “con experiencia” para el plantel exterior de Certel (telefonía e internet)

Las competencias solicitadas son excluyentes para esta Selección de personal con los siguientes conocimientos técnicos
• Mantenimiento y cambio de postación (madera o cemento)
• Manejo de herramientas para despliegue de fibra óptica (malacate, rana, etc).
• Formación en normas de seguridad aplicadas a las tareas.
• Uso de EPP.
• Armado de rendaje y colocación de cajas en poste.
• Trabajos en altura media y alta.
• Manejo de herramientas de despliegue de fibra óptica y cable RG6.
• Gestión de Riesgos para trabajos próximos a redes eléctricas.
• Poda en altura (Urbana y Suburbana).
• Operación de hidrogrúa.
ACTITUDINALES Y FISICAS.
• Responsabilidad y Puntualidad.
• Buen trato con compañeros y terceros.
• Rápida adaptación a tareas concernientes al área de comunicaciones.
• Proactividad y trabajo en Equipo.
• Buen estado de salud general (adaptado las tareas a realizar).
• Disponibilidad para horarios rotativos y realización de hs extras.
• Licencia de Conducir vigente.
• Se valorará el conocimiento de la implantación de redes urbanas y suburbanas del
distrito de General Paz, como así también rápida ubicación de calles y barrios.
RESIDENCIA EN LA LOCALIDAD DE RANCHOS.
MODALIDAD DE CONTRATACION:
• RELACION DE DEPENDENCIA.
• SALARIO SEGÚN CONVENIO DE FOEESITRA.
• PLAZO FIJO 6 MESES.
SE RECEPCIONARAN C.V HASTA EL DIA MIERCOLES 4 DE MARZO DE 2026 hasta 14:00 HS. – ENTREVISTAS A PARTIR DEL JUEVES 5/3/26.