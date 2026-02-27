La Cooperativa de Electricidad incorporará personal técnico “con experiencia” para el plantel exterior de Certel (telefonía e internet)

Las competencias solicitadas son excluyentes para esta Selección de personal con los siguientes conocimientos técnicos

• Mantenimiento y cambio de postación (madera o cemento)

• Manejo de herramientas para despliegue de fibra óptica (malacate, rana, etc).

• Formación en normas de seguridad aplicadas a las tareas.

• Uso de EPP.

• Armado de rendaje y colocación de cajas en poste.

• Trabajos en altura media y alta.

• Manejo de herramientas de despliegue de fibra óptica y cable RG6.

• Gestión de Riesgos para trabajos próximos a redes eléctricas.

• Poda en altura (Urbana y Suburbana).

• Operación de hidrogrúa.

ACTITUDINALES Y FISICAS.

• Responsabilidad y Puntualidad.

• Buen trato con compañeros y terceros.

• Rápida adaptación a tareas concernientes al área de comunicaciones.

• Proactividad y trabajo en Equipo.

• Buen estado de salud general (adaptado las tareas a realizar).

• Disponibilidad para horarios rotativos y realización de hs extras.

• Licencia de Conducir vigente.

• Se valorará el conocimiento de la implantación de redes urbanas y suburbanas del

distrito de General Paz, como así también rápida ubicación de calles y barrios.

RESIDENCIA EN LA LOCALIDAD DE RANCHOS.

MODALIDAD DE CONTRATACION:

• RELACION DE DEPENDENCIA.

• SALARIO SEGÚN CONVENIO DE FOEESITRA.

• PLAZO FIJO 6 MESES.

SE RECEPCIONARAN C.V HASTA EL DIA MIERCOLES 4 DE MARZO DE 2026 hasta 14:00 HS. – ENTREVISTAS A PARTIR DEL JUEVES 5/3/26.

