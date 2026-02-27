El Verdinegro arranca el Apertura en casa

Este fin de semana vuelve el fútbol liguista, y el Club Atlético Ranchos debuta en condición de local.

Este sábado, inicia el Torneo Apertura 2026, donde el verdinegro vuelve al ruedo en el “José Luis Brown”, frente a Deportivo Chascomús en jornada dividida.

CRONOGRAMA:

SÁBADO 28:

Séptima – 10:30

Sexta – 12:00

Quinta – 13:30

Cuarta – 15:00

DOMINGO 1:

Tercera – 14:00

Primera – 16:00

Cabe aclarar que este año, Atlético Ranchos no presentará equipo femenino. Según declaraciones realizadas por Walter Ortiz al medio El Suplente, “el motivo es meramente económico. Las chicas de Loma Verde nos quedaban muy lejos para coordinar entrenamientos y la idea es rearmar el proyecto encontrando el sustento económico”.

De esta manera, solo el fútbol masculino estará representado en la región.