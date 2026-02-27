Inscripción para pruebas de Selección del ISFD y T N° 212

Secretaría de Asuntos Docentes de General Paz a solicitud de la Directora del ISFDYTN°212, realiza el llamado a inscripción a las Pruebas de Selección para conformar listado de PR de Nivel Superior del ISFD y T N° 212.

Se confeccionarán dos listados A y B por orden de mérito con las 3 instancias de la prueba de selección aprobada y el mismo se utilizará durante tres (3) años, para cubrir Provisionalidades y Suplencias.

Les recordamos que las pruebas constan de las siguientes instancias:

1. Presentación de Antecedentes

2. Presentación de Propuesta Pedagógica

3. Entrevista

CONFORMACIÓN DE LA COMISIÓN EVALUADORA:

Miembros titulares:

Directivo: Romina Bozzano

Docentes: Cristian Speranza, Alejandra Savino, Celeste Brenna

Estudiante: Jesica Montero

Miembros suplentes:

Directivo: Ciafardini, Eugenia

Docentes: Elizabeth Blanco, Analía Tarquino

Estudiante: Anabel Guzman

INSCRIPCIÓN: isfdyt212generalpaz@abc.gob.ar

CRONOGRAMA TENTATIVO PREVISTO:

Inscripción: 26/2/26 al 3/3/26 (6 días corridos a partir de la difusión) (Presentación de Formularios 1, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4 del Anexo 9 de la Resolución 6179/25 en un mismo PDF al mail que se indica arriba)

Recusación y excusación: 4 al 6/3/26

Notificación del Listado A o B o de que no reúne los requisitos: 11 y 12/3/26

Entrega de propuesta: 13 al 18/3/26

Notificación aspirantes puntaje propuestas pedagógicas y notificará los temas de la clase pública: 20 y 23/3/26

Clase pública y entrevista: 25 al 27/3/26

Los aspirantes podrán consultar normativa y formularios en el siguiente link:

https://drive.google.com/drive/folders/1qekGQY59k2V26Aeoe51H2aRFj-n55lH?usp=sharing