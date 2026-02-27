Trenes a Mar del Plata: de pasajes para marzo con nuevos horarios y el debut de los viajes con mascotas

publicidad

Trenes Argentinos habilitó oficialmente la venta de pasajes para el servicio que une Constitución con Mar del Plata durante el mes de marzo. La nueva programación llega con cambios significativos en la frecuencia, ajustes en los tiempos de viaje y la esperada implementación de una política «pet friendly».

El cronograma se modificó para adaptarse a la temporada baja, ofreciendo dos trenes diarios por sentido: uno que realiza paradas en todas las estaciones intermedias y otro servicio semirápido. Además, se mantendrá un refuerzo adicional para los fines de semana.

Viajar con mascotas: requisitos y costos

La principal novedad de este mes es que, a partir del 2 de marzo, se permitirá viajar con mascotas. Los interesados deberán cumplir con las condiciones y requisitos fijados por la empresa ferroviaria, que incluyen el uso de contenedores adecuados y documentación sanitaria.

El costo del pasaje para trasladar a una mascota se fijó en $77.500, un valor sensiblemente superior al ticket de un pasajero convencional.

Tarifas y descuentos para marzo

Los precios para el tramo completo entre Constitución y «La Feliz» se mantienen en:

Primera: $32.000

Pullman: $38.000

Desde la cuenta oficial de Trenes de Larga Distancia recordaron que los boletos adquiridos a través del sitio web oficial (webventas.sofse.gob.ar) cuentan con un 10% de descuento.

Ajustes en los tiempos de viaje

Debido a una menor cantidad de cruces con otras formaciones en la vía, se registraron ligeras mejoras en la duración de algunos servicios:

Tren 303: Redujo su tiempo en 13 minutos (total 6h).

Tren 305 (Adicional viernes): Logró una reducción de 10 minutos (total 5h 50m).

Tren 306 (Adicional domingos): Redujo 10 minutos su trayecto hacia CABA (total 6h 13m).

