Kicillof encabezó la apertura del Congreso Provincial de Seguridad

Además, se firmó la adhesión de nuevos municipios al programa Entramados.

El Go ernador Axel Kicillof encabezó este jueves la apertura del Congreso Provincial de Seguridad en la Escuela de Policía “Juan Vucetich” de Berazategui, junto al ministro de Seguridad, Javier Alonso; el jefe de la Policía, Javier Villar; y el superintendente de Fuerzas de Operaciones Especiales, Walter Chiucaloni. Allí se suscribió además la adhesión de nuevos municipios al programa Entramados, destinado a la prevención del delito y la reincidencia por parte de niños, niñas y adolescentes.

En ese marco, Kicillof destacó: “Este no es un espacio para las chicanas y las soluciones mágicas: nosotros no venimos a decir qué es lo que queremos hacer, sino a repasar todo lo que venimos haciendo hace seis años para mejorar la seguridad en la provincia de Buenos Aires”. “Comenzamos a revertir muchos años de deterioro y desprestigio de nuestra Policía, que no contaba con las herramientas ni la capacitación necesarias, y lo seguimos haciendo incluso ahora, con mucho más esfuerzo, luego de que el Gobierno nacional nos quitara ilegalmente los fondos que nos corresponden”, agregó.

“Hay sectores que viven hablando de la seguridad, pero luego vienen con sus ideas de ajuste presupuestario: para tener una Policía mejor hay que contar con un Estado que invierta más y mejor”, señaló el Gobernador y añadió: “Con un solo día de los intereses de deuda que paga el Gobierno nacional se podría equipar a todas las fuerzas de seguridad. Por eso, lo que Javier Milei denomina superávit fiscal constituye en realidad una deuda con las provincias y con todo el pueblo argentino”.

Durante la jornada, firmaron la adhesión al programa Entramados las y los intendentes de Almirante Brown, Juan José Fabiani; de Ezeiza, Gastón Granados; de Lomas de Zamora, Federico Otermín; de Berisso, Fabián Cagliardi; de Cañuelas, Marisa Fassi; y de Quilmes, Eva Mieri; y el secretario de Seguridad de Avellaneda, Alejo Chornobroff.

Al respecto, Kicillof señaló que “hoy alcanzamos a los 30 municipios adheridos al programa Entramados, consolidando una política para prevenir y combatir el delito que involucra a los jóvenes”. “Aquí no se trata de anuncios grandilocuentes, sino de trabajo cotidiano, mucho esfuerzo y articulación con todos los poderes del Estado y los distritos: invertimos para detectar señales de alerta temprana, intervenir y cortar trayectorias delictivas”, explicó.

Esta iniciativa impulsa una estrategia integral de intervención territorial destinada a abordar la situación de jóvenes con problemas con la ley penal. A través de la coordinación entre políticas provinciales y municipales, se realiza un monitoreo permanente y se llevan a cabo acciones concretas que apuntan a la revinculación con el sistema educativo, el abordaje de consumos problemáticos y la formación para el trabajo.

Por su parte, Alonso indicó: “Nosotros creemos en la solidaridad como base para construir seguridad en la provincia de Buenos Aires. El que mata, el que lastima, queda encerrado, tenga la edad que tenga. Pero también sabemos que para prevenir el delito hay que mejorar la calidad de vida, y eso implica más justicia social, trabajo e inversión de un Estado eficiente”.

Asimismo, la ministra de Hábitat y Desarrollo Urbano, Silvina Batakis, firmó con el presidente de la Caja de Retiro, Jubilaciones y Pensiones de la Policía, Carlos Langone, y el intendente de Azul, Nelson Sombra, un convenio para destinar una inversión de $5.093 millones a la construcción de 57 viviendas en el municipio. El proyecto incluirá la infraestructura completa de servicios -agua, cloacas, electricidad, gas y pavimento-, garantizando el acceso a un hábitat digno para los agentes y sus familias.

Por último, Kicillof resaltó: “No nos van a ver insultando a nadie ni poniéndoles apodos a quienes piensan diferente. En la Provincia tenemos otro método: con respeto y articulando con todos los intendentes, sean del partido que sean, trabajamos todos los días para combatir el delito y construir una Policía más robusta, sólida, mejor equipada y cercana a nuestro pueblo”.

La jornada cerró con una muestra de exhibición de equipamiento y demostraciones tácticas del Grupo Halcón y cuerpos de bomberos.

Estuvieron presentes también el asesor general de Gobierno, Santiago Pérez Teruel; las subsecretarias de Atención de la Salud y Articulación Territorial, Alexia Navarro; y de Salud Mental, Consumos Problemáticos y Violencias en el Ámbito de la Salud, Julieta Calmels; los intendentes de Arrecifes, Fernando Bouvier; de Bragado, Sergio Barenghi; de Brandsen, Fernando Raitelli; de Carmen de Areco, Iván Villagrán; de Dolores, Juan Pablo García; de General Guido, Carlos Rocha; de Las Heras, Juan Manuel Cerezo; de Magdalena, Lisandro Hourcade; de San Pedro, Cecilio Salazar; de Salliqueló, Ariel Succurro; de Suipacha, Juan Luis Mancini; y las intendentas de General Paz, Noelia Massaccesi; de Exaltación de la Cruz, Norma Santillán; el secretario de seguridad de La Plata, Diego Pepe; el diputado provincial Mariano Cascallares; y el senador Marcos Pisano.