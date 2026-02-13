Javier Rodríguez participó de la 103ª Exposición de Reproductores Ovinos: «Somos la provincia con mayor cantidad de productores ovinos del país»

Ayacucho vive la 103ª edición de la Expo Ovina que organiza la Sociedad Rural de dicha ciudad, y este jueves por la noche, en el salón de evento de la entidad en Acceso Perón, se concretó la cena de entrega de premios de cada una de las razas que hoy saldrán a remate.

En Categoría Macho Texel PxC, Cabaña La Penca, de Sergio Magariños, de Ranchos, obtuvo el 1º Premio y Campeón Individual. Además, varias cabañas de General Belgrano, Lobos, Ayacucho, Balcarce y Cacharí, entre otras, se destacaron en las diferentes categorías en competencia.

La jornada fue encabezada por el Ministro de Desarrollo Agrario de la Provincia, Javier Rodríguez, quien estuvo acompañado por integrantes de su equipo como Carla Seain, Subsecretaria de Agricultura, Ganadería y Pesca; como Héctor Trotta, Director Provincial de Ganadería. El propio presidente de la Rural local, Nicolás Tortorella fue el anfitrión de un evento que también contó con la presencia de autoridades municipales y concejales.

Con foco en el fortalecimiento de la producción ganadera y el acompañamiento a los productores, el ministro de Desarrollo Agrario de la provincia de Buenos Aires, Javier Rodríguez, participó de la 103ª Exposición de Reproductores Ovinos, realizada en el predio de la Sociedad Rural de Ayacucho. El evento reúne año a año a cabañeros, productores y referentes de la cadena ovina de distintos puntos del país.

La tradicional muestra contó con la participación de 320 animales —150 machos y 170 hembras— pertenecientes a 12 razas y 30 cabañas, reflejando el trabajo sostenido en mejoramiento genético, incorporación de tecnología e inversión productiva que viene impulsando al sector ovino en los últimos años. La exposición fue, además, un espacio de intercambio técnico y comercial entre productores, cabañeros y profesionales del sector.

Javier Rodríguez: «La ganadería ovina es un verdadero vector de desarrollo local»

Durante su intervención, el ministro destacó el rol estratégico de la producción ovina en la provincia y puso el foco en su presente productivo. «Cuando hablamos de producción ovina, hablamos de productores y productoras, de familias, de cabañeros y cabañeras que vienen desarrollando una actividad con un potencial enorme. Tiene una historia muy importante en la provincia de Buenos Aires, pero también un presente muy fuerte, que muchas veces no se termina de visibilizar como corresponde», afirmó.

Durante su intervención, el ministro destacó que Buenos Aires concentra el 14% del stock nacional, lo que da cuenta del peso de la actividad en el territorio bonaerense y su importancia para numerosas economías locales. «Estamos hablando de más de 26.000 productores que llevan adelante esta actividad de manera cotidiana. Dicho de otra manera, también en el sector ovino, la provincia de Buenos Aires es el motor productivo de la Argentina», sostuvo.

Asimismo, advirtió sobre el impacto de las decisiones del gobierno nacional en el sector. «Somos la provincia con mayor cantidad de productores ovinos del país. Por eso es tan significativo que el gobierno de Javier Milei haya dado de baja en los hechos la Ley Ovina: somos la provincia más afectada por esta medida», señaló. «La Ley Ovina, desde que comenzó a implementarse en 2001, tuvo un innegable efecto positivo en la provincia de Buenos Aires. Pasamos de tener 11.000 productores ovinos a tener unos 26.000, y sin dudas la Ley Ovina tuvo que ver con ese crecimiento», sostuvo, y agregó: «El fin de la Ley Ovina afectó directamente a la pequeña y mediana escala productiva».

En ese sentido, Javier Rodríguez remarcó el potencial de la ganadería ovina no solo en términos productivos, sino también sociales y territoriales. «Este presente, atravesado por desafíos, tiene muchísimo que ver con el enorme potencial a futuro del sector. La ganadería ovina tiene capacidad para proveer carne en un contexto de consumos cada vez más diversos, pero también para generar empleo, valor agregado y desarrollo local en cada pueblo y cada localidad», expresó.

El ministro también repasó las políticas que impulsa el Ministerio de Desarrollo Agrario para el sector, entre ellas las líneas de financiamiento específicas, las capacitaciones técnicas y la implementación del programa de perros protectores de majadas, orientado a reducir pérdidas por depredación y mejorar los índices productivos.

Javier Rodríguez enfatizó en el impulso del gobierno provincial a la construcción de frigoríficos. «Los dos distritos con más producción ovina, Patagones y Coronel Pringles, no tenían frigoríficos ovinos, lo que era un incordio para los productores, que tenían que pagar fletes por distancias muy largas. Desde el gobierno provincial nos propusimos revertir esa situación: financiamos la construcción del frigorífico de Coronel Pringles y acompañamos con líneas de financiamiento en Patagones. Hoy ambos establecimientos ya están en pleno funcionamiento».

«Cuando hablamos de esos 26.000 productores y de todo lo que se mueve alrededor —el transporte, los servicios, el comercio— estamos hablando del desarrollo de nuestras localidades. Para nosotros, el crecimiento y el desarrollo de la provincia de Buenos Aires se construyen desde cada localidad», remarcó.

LOS RESULTADOS EN HEMBRAS:

Dorper P.P:

Gran Campeón P. P.: Cabaña Heidrum de Alejandro Di Gugliemo, de Lobos.

Dorper PxC:

*Lote Gran Campeón y Campeón Individual: Cabaña La Reforma, de Zeberio Hnos., de Ayacucho.

*Reservado Gran Campeón: Cabaña La Reforma, de Zeberio Hnos. de Ayacucho.

Lincoln Hembras:

*Gran Campeón: Cabaña La Reforma, de Zeberio Hnos. de Ayacucho.

*Reservado Gran Campeón: Cabaña La Reforma, de Zeberio Hnos., de Ayacucho

*Lote Campeón: Cabaña La Reforma, de Zeberio Hnos., de Ayacucho

*Reservado Lote Campeón: Cabaña La Maruca, de Luís Calixto Ispizúa, de Balcarce.

Romney Marsh:

*Campeón Individual de lote: Cabaña Moeraki, de Mónica Etchegaray, de Cacharí.

*Lote Campeón: Cabaña Moeraki, de Mónica Etchegaray, de Cacharí.

Corriedale P.P.:

*Lote Gran Campeón y Mejor Individual: Cabaña El Regreso, de Juan Ercolano, de Balcarce.

*Lote Campeón DL: Cabaña La Maruca, de Luís Calixto Ispizúa, de Balcarce.

Corriedale PxC:

*Lote Campeón: Cabaña La Fe, de Oscar Frías, de Tandil.

Textel Hembras:

*Gran Campeón/Reservado Gran Campeón: Cabaña La Reforma, de Zeberio Hnos., de Ayacucho.

*Campeón D.L.: Cabaña Dos Hermanos, de Daniela Liberto, de General Belgrano.

*Lote Gran Campeón: Cabaña La Reforma, de Zeberio Hnos., de Ayacucho.

*Lote Reservado Gran Campeón: Cabaña La Reforma, de Zeberio Hnos., de Ayacucho.

*Reservado Campeón: Cabaña Dos Hermanos, de Daniela Liberto, de General Belgrano.

Hampshire Down PxC:

*Lote Campeón y Campeón Individual: Cabaña La Reforma, de Zeberio Hnos., de Ayacucho.

Ideal:

*Lote Campeón y Campeón Individual: Cabaña San Esteban, de Rubén Flores, de Chajarín, Entre Ríos.

Borderdale:

*Lote Campeón: Cabaña La Posta, de Sucesores de Ignacio Miramont, de Ayacucho.

Frisón:

*1º premio y campeón individual: Facultad de Ciencias Veterinarias de la UBA, Buenos Aires.

Santa Inés:

*Lote Campeón y Campeón Individual: Cabaña Heidrum, de Alejandro Di Gugliemo, de Lobos.

Rambouillet:

*Lote Campeón: Cabaña La Reforma, de Zeberio Hnos., de Ayacucho.

LOS RESULTADOS EN MACHOS

Dorper P.P.:

*Gran Campeón: Cabaña La Maruca, de Luís Calixto Ispizúa, de Balcarce.

*Reservado Gran Campeón: Cabaña Heidrum, de Alejandro Di Gugliemo, de Lobos.

Dorper PxC:

*Gran Campeón: Cabaña La Reforma, de Zeberio Hnos., de Ayacucho.

*Reservado Gran Campeón: Cabaña La Reforma, de Zeberio Hnos., de Ayacucho.

1º premio: Cabaña La Reforma, de Zeberio Hnos., de Ayacucho.

1º premio: Cabaña Heidrum, de Alejandro Di Gugliemo, de Lobos.

Linconl Lotes:

*Gran Campeón Individual de Lote: Cabaña La Reforma, de Zeberio Hnos. de Ayacucho.

*Lote Gran Campeón: Cabaña La Reforma, de Zeberio Hnos. de Ayacucho.

*2º Lote Gran Campeón y Reservado Campeón Individual: Cabaña La Realidad, de Aníbal Chiramberro, de Ayacucho.

Clásica Lincoln:

*Gran Campeón: Cabaña La Reforma, de Zeberio Hnos. de Ayacucho.

*Reservado Gran Campeón: Cabaña La Reforma, de Zeberio Hnos. de Ayacucho.

Romney Marsh P.P.:

*Gran Campeón: Cabaña La Horconera, de Rodrigo de Loizaga, de General Alvear.

*Reservado Gran Campeón: Cabaña Moeraki, de Mónica Etchegaray, de Cacharí.

*Lote Campeón: Cabaña Moeraki, de Mónica Etchegaray, de Cacharí.

Romney Marsh PxC:

*Campeón Individual: Cabaña San Claudio, de Claudio Garralda, de General Belgrano.

*Lote Campeón: Cabaña San Claudio, de Claudio Garralda, de General Belgrano.

Corriedale P.P:

*Campeón Individual: Cabaña El Regreso, de Juan Ercolano, de Balcarce.

*Reservado Campeón Individual: Cabaña El Regreso, de Juan Ercolano, de Balcarce.

Corriedale PxC:

*Lote Campeón y mejor individual: Cabaña La Fe, de Oscar Frías, de Tandil.

Texel P.P:

*Gran Campeón y Reservado Gran Campeón: Cabaña La Reforma, de Zeberio Hnos, de Ayacucho.

Texel PxC:

*Lote Gran Campeón y Gran Campeón: Cabaña La Reforma, de Zeberio Hnos, de Ayacucho.

*Lote Reservado Gran Campeón: Cabaña La Maruca, de Luís Calixto Ispizúa, de Balcarce.

*Campeón Carnero y Reservado Campeón Individual: Cabaña La Maruca, de Luís Calixto Ispizúa, de Balcarce.

*1º Premio y Campeón Individual: Cabaña La Penca, de Sergio Magariños, de Ranchos.

*Campeón y Reservado Campeón: Cabaña El paraíso, de Alejo Garay, de Ayacucho.

*1º premio y Reservado Campeón Individual: Cabaña Don Jorge, de Don Jorge SC, de Ayacucho.

*Lote Campeón: Cabaña WalFa, de Walter Arregui, de Ayacucho.

*Reservado Campeón y 2º premio: Cabaña Don Silvio, de Victoriano Cestona, de Ayacucho.

Texel PxC:

*Gran Campeón Individual y Reservado: Cabaña El Zorzal, de Facundo Julia, de Mercedes.

*Blue Lote Gran Campeón: Cabaña El Quivir, de Andrés Giuliodoro, de Cacharí.

*Campeón DL: Cabaña El Paraiso, de Alejo Garay, de Ayacucho.

*Reservado Campeón/2º premio: Cabaña INAPE, de Mariano Montenegro, de Roque Pérez,

Hampshire Down P.P:

*1º Premio y Gran Campeón: Cabaña El Principio, de Pablo Hernández, de General Belgrano.

*1º premio y Reservado Gran Campeón Individual: Cabaña La Horconera, de Rodrigo de Loizaga, de General Alvear.

Hampshire Down PxC:

*Campeón Individual: Cabaña El Charabón, de Abel Arana, de Ayacucho.

*Lote Campeón y Reservado Individual: Cabaña La Reforma, de Zeberio Hnos, de Ayacucho.

Border Leicester:

*Campeón Individual: Cabaña La Reforma, de Zeberio Hnos, de Ayacucho.

*Reservado Campeón Individual: Cabaña La Reforma, José Manuel Zeberio, de Ayacucho.

Frisón:

*Campeón Individual: Facultad de Ciencias Veterinarias de la UBA, Buenos Aires.

*Campeón 2D: CEA Nº12 de Ayacucho.

Santa Inés:

*Campeón Individual: Cabaña Heidrum, de Alejandro Di Gugliemo, de Lobos.

*Campeón Individual: CEA Nº12, de Ayacucho.

Rambouillet:

*Campeón Individual: Cabaña La Reforma, de Zeberio Hnos, de Ayacucho.

*Lote Campeón: Cabaña San Claudio, de Claudio Garralda, de General Belgrano.

Fuente: Prensa Ministerio Desarrollo Agrario

Fuente y Fotos: Ayacucho al día