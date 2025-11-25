HCD: Hoy se realiza el último orden del período ordinario 2025

ORDEN DEL DÍA – SESION ORDINARIA 18/2025

25/11/2025 – 19:00 HORAS

A) Consideración actas

-Acta Sesión Ordinaria 15/2025

-Acta Sesión Ordinaria 16/2025

-Acta Sesión Ordinaria 17/2025

B) Correspondencia Recibida

-Nota presentada por estudiantes de la Tecnicatura Superior en Administración con orientación en Cooperativas y Mutuales del ISFD N°212.

-Nota presentada por el pastor Martín Coronel.

C) Correspondencia Emitida

D) Asuntos Entrados.

D1) Despacho de Comisión III de Cultura y Legislación. Ref. a Expte N°110/2025. Ref. a: “Solicitar al D.E razones por la cual no se implementó la ordenanza 12/2019”.

D2) Despacho de Comisión II de Obras y Servicios Públicos. Ref. a Expte N°139/2025. Ref. a: “Solicítese al D.E tareas de mantenimiento, reparación y acondicionamiento de las plazas infantiles de Ranchos”.

D3) P/O Ref. a: Dispóngase la instalación de un semáforo de control vehicular y peatonal en la intersección de las calles Vivot y Villafañe y Casal de la localidad de Ranchos. (JUNTOS POR EL CAMBIO-JUNTOS)

D4) P/O Ref. a: Créase el Programa Municipal de EcoEventos. (UNIÓN POR LA PATRIA- UNIÓN POR GENERAL PAZ- FRENTE DE TODOS)

D5) P/R Ref. a: Rendir homenaje póstumo a Nuncio Vernaci, en reconocimiento a su trayectoria, su compromiso con el automovilismo regional y su aporte al fortalecimiento de los valores deportivos y comunitarios. (UNIÓN POR LA PATRIA- UNIÓN POR GENERAL PAZ- FRENTE DE TODOS- JUNTOS POR EL CAMBIO-JUNTOS)

D6) P/R Ref. a: Reconocer al joven deportista Ranchero Facundo Laportilla por consagrarse Campeón Interprovincial de Boxeo. (UNIÓN POR LA PATRIA- UNIÓN POR GENERAL PAZ- FRENTE DE TODOS)

D7) P/R Ref. a: Reconocer a las categorías 7ma y 6ta del Hockey Ranchos por haberse consagrado campeonas de la Copa de Plata de la Liga Sudeste. (UNIÓN POR LA PATRIA- UNIÓN POR GENERAL PAZ- FRENTE DE TODOS)

D8) P/R Ref. a: Solicitar al D.E actualizar y modernizar el sistema de inscripción para el acceso a la pre-adjudicación de viviendas sociales en la localidad de Loma Verde. (JUNTOS POR EL CAMBIO-JUNTOS)

D9) P/R Ref. a: Solicitar al D.E gestione ante la Dirección de Vialidad de la Provincia de Buenos Aires el corte de pasto, desmalezado y limpieza de banquinas y accesos de la Ruta Provincial 29. (JUNTOS POR EL CAMBIO-JUNTOS)

D10) P/R Ref. a: Declarar el 25 de noviembre como día de reflexión, sensibilización y acción local en conmemoración del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer por Razones de Género. (UNIÓN POR LA PATRIA- UNIÓN POR GENERAL PAZ- FRENTE DE TODOS)

D11) P/R Ref. a: Solicitar al D.E tareas de mantenimiento integral en la calle Moisés Tinao, entre las calles 82 y 94. (LA LIBERTAD AVANZA)

D12) P/R Ref. a: Solicitar al D.E que la empresa constructora encargada de la obra de entubamiento sobre el Tránsito Pesado coloque la señalización lumínica temporal necesaria, para garantizar la circulación segura de las personas en las horas nocturnas (JUNTOS POR GENERAL PAZ)

D13) P/D Ref. a: Créase en el ámbito del Honorable Concejo Deliberante de General Paz la “Banca Joven”. (UNIÓN POR LA PATRIA- UNIÓN POR GENERAL PAZ- FRENTE DE TODOS)