CUARTOS DE FINAL: El Verdinegro buscará el pase a semi de visitante

Este lunes, en el “José Luis Brown” se disputaron los encuentros correspondientes a la ida de los cuartos de final del campeonato de la Liga Chascomunense de Fútbol, de las divisiones séptima, quinta y primera del Verdinegro; y la vuelta de los plays-off de cuarta.

Desafortunadamente, esta última categoría quedó eliminada por penales a manos de la UVE, luego de igualar 1-1 en el tiempo reglamentario, con gol de Leonardo Piriz.

La primera división fue la que mejor suerte corrió, ya que obtuvo un empate, mientras que las otras categorías fueron derrotadas. Todos los partidos de vuelta se definirán en condición de visitantes, donde el Verdinegro buscará revertir la racha y lograr un lugar en la semifinal.

Los partidos de ida de cuartos de final resultaron así:

Quinta vs Unión 0-2

Séptima vs Atlético Chascomús 0-2

Primera vs Atlético Chascomús 1-1. Gol: Renzo Genaro.

Primera División formó así: 1-Tuero Nicolás; 2- Taus Nicolás; 3- Ramos Marcos; 4- Paulisich Ramiro; 5- García Lautaro; 6- Genaro Renzo; 7- Lamarque Mauricio; 8- Paz Santiago; 9- Del Campo Lionel; 10- Expósito Nicolás; 11- Castronuovo Diego. SUPLENTES: Salinas Diego, González Tomas, Speranza Mauro, Bozzi Julián, Funes Nicolás, López Gabriel.

Fuente/Fotos: Prensa CAR