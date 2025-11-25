Taekwondo: Mesa de examen para cinturones negros avanzados en Ranchos

La Academia Taekwondo Ursino Competición Escuela Gral. Paz- Ranchos, a cargo del maestro mayor Alejandro Usino (octavo dan) llevó a cabo una mesa de examen para cinturones negros avanzados.

publicidad

La actividad tuvo lugar en el Centro de Jubilados, donde cuatro alumnos fueron promovidos a una nueva graduación. El examen duró aproximadamente 2 hora y media, con un trabajo físico y técnico intensivo: Formas avanzadas de su graduación; técnicas de velocidad; combinaciones de habilidad; técnicas de potencia; combate de uno a tres pasos; defensa personal; técnicas avanzadas de calidad y potencia; roturas; trabajo físico y lección oral.

Los promovidos fueron:

Aaron Ursino y Daniel Sandoval, ambos ascendidos a cinturón negro tercer dan. Nelson Rocha, de la ciudad de La Plata, promovido a cinturón negro cuarto dan; y Luis Castiglione, también platense, promovido a cinturón negro 5to dan.

“Los cuatro rindieron un excelente examen. Mis felicitaciones”, expresó Ursino.

“Seguimos con las clases durante todo el año los lunes; viernes y sábados en el Centro de Jubilados. Para niños; jóvenes y adultos ambos sexos comunicate al 2241 55 3561”, invita el instructor.