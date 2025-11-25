TENIS: Luciano Rey subcampeón del Torneo del CACh

Este lunes se disputó la final del tercer torneo single en el Club Atlético Chascomús, donde el ranchero Luciano Rey se enfrentaba al brandseño Pablo Cardoso.

En un partido muy parejo en el primer set, el ranchero, que arrancó frío, logró levantar un 1/5 con buen juego de top y servicio para llevar el Set a 6/6, y cerrarlo a su favor en el tie break por 8/6.

En el segundo set, el oriundo de Brandsen fue quien logró cerrarlo luego de un 4/4 en 6/4, quebrando el saque del ranchero. Finalmente, en el súper tie break, la suerte acompañó está vez a Cardoso, que tuvo 2 o 3 puntos faja a su favor, que le permitieron ganarlo, luego de batallar 2 horas 45 minutos de partido.

“Fue un partido muy parejo en el desarrollo y en el resultado también, y podría haber ganado cualquiera”, analizó Rey. De esta manera, Cardoso se coronó Campeón, y Rey, Subcampeón.

Ahora a descansar y recuperarse del agotamiento muscular, y prepararse para el último Torneo de Tenis del año en el Golf Country de Chascomús, donde el ranchero buscará ser protagonista y poder ganarlo está vez, luego de ser finalista 2 veces consecutivas.

“Gracias a todos los que de alguna manera me apoyaron, y como siempre digo, trataré de prepararme lo mejor posible para el próximo Torneo, y estar a la altura de las circunstancias”, promete Rey.

“Abrazo grande y Felicitaciones a Pablo Cardoso por su muy buena performance en este torneo, y a toda la gente del CACh que nos brindaron la posibilidad de jugar como en casa”, completó.

“Estamos en buen nivel, pero no se me está dando poder ganar el torneo por ahora, pero en el último del año en el GCCh lo intentaremos nuevamente. Igualmente, por lo que se viene barajando allá, es posible que me promuevan a tercera para el año 2026 después de la buena performance mantenida durante este año: 3 finales en Chascomús y una en Brandsen”, se ilusiona el ranchero.

Por sobre su nivel personal, Rey destaca que “lo más importante es que más allá de los resultados que obtuve, más jugadores rancheros se puedan sumar a los distintos torneos, para representar a nuestro querido pueblo de Ranchos, y demostrar que estamos vigentes en nuestro deporte favorito”.

En este caso en particular, fueron cinco los rancheros inscriptos: Ana Laura Puig, Enrique Rescinito, Matías Campillo, Facundo Arrúa, y el propio Luciano Rey.

“Un abrazo grande a la gente que de una u otra manera te hacen más fáciles las cosas, y apoyan en todo momento. A Enrique, Rodo, Emanuel, y por supuesto el motor y mentor de muchos de nuestros jugadores, el Pato Campillo. Perdón si me olvido de alguien, es involuntario”, concluye Luciano Rey.