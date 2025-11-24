AJEDREZ: Taus y Kanía en el “Provincial Interligas”

Como estaba anunciado, este pasado domingo 23 de noviembre se jugó en el “Recreo de Suteba” en Tigre, la final Provincial de Interligas de Ajedrez. Allí estuvieron compitiendo Alejandro Taus y Alejandro Kanía.

“Un lugar muy lindo, cómodo y familiar, que lancha mediante, llegamos para jugar”, cuenta el profesor Alejando Taus.

“Participaron un total de 141 jugadores de toda la provincia, dividido en 6 categorías. Se disputó un sistema suizo a 7 rondas, con 12 minutos por jugador, más 3 segundos por jugada. La organización aceptable, pero que deberán seguir trabajando para una realización óptima”, analiza Taus.

“Alejandro Kanía participó en la categoría sub10, un nuevo torneo que reunió a los mejores de cada liga, una linda experiencia para él, diferentes emociones, momentos lindos y no tan lindos, pero que hacen al crecimiento”, alienta el profesor, agregando que su alumno “logró 3,5 pts, obteniendo el 12do lugar: Impresionante para la primera final provincial. De mi parte quiero agradecer a sus papás, Silvia y Miguel por acompañar y estar”.

Por su parte, Bautista Castro, quientambién había clasificado a la final, no pudo asistir. 

En la categoría libres Alejandro Taus, se ubicó en el séptimo puesto, de 25 jugadores, al lograr 4,5 pts.

“De esta manera, y con este encuentro, finaliza un año lleno de ajedrez en lo que respecta a torneos. Gracias a todos los que ayudan para poder continuar con esta pasión”, cierra Alejandro Taus

