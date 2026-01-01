Farmacias de turno en Enero

Jueves  1: Torrissi

Viernes 2: Torrissi

Sábado 3: Brambilla

Domingo 4: Brambilla

Lunes 5: D’Andrea

Martes 6: Torrissi

Miércoles 7: Brambilla

Jueves 8: Torrissi

Viernes 9: D’Andrea

Sábado 10: Torrissi

Domingo 11: Torrissi

Lunes 12: Brambilla

Martes 13: Torrissi

Miércoles 14: D’Andrea

Jueves 15: Torrissi

Viernes 16: Brambilla

Sábado 17: D’Andrea

Domingo 18: D’Andrea

Lunes 19: Torrissi

Martes 20: D’Andrea

Miércoles 21: Duclós

Jueves 22: Brambilla

Viernes 23: D’Andrea

Sábado 24: Duclós

Domingo 25: Duclós

Lunes 26: Brambilla

Martes 27: Duclós

Miércoles 28: D’Andrea

Jueves 29: Duclós

Viernes 30: D’Andrea

Sábado 31: Brambilla

Vacaciones 2026:

Del 1 al 20 de enero Duclós

Del 21 de enero al 9 de febrero Torrissi

Del 10 de febrero al 1 de marzo D’Andrea

Del 2 al 22 de marzo Brambilla

