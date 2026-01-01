Farmacias de turno en Enero

Jueves 1: Torrissi
Viernes 2: Torrissi
Sábado 3: Brambilla
Domingo 4: Brambilla
Lunes 5: D’Andrea
Martes 6: Torrissi
Miércoles 7: Brambilla
Jueves 8: Torrissi
Viernes 9: D’Andrea
Sábado 10: Torrissi
Domingo 11: Torrissi
Lunes 12: Brambilla
Martes 13: Torrissi
Miércoles 14: D’Andrea
Jueves 15: Torrissi
Viernes 16: Brambilla
Sábado 17: D’Andrea
Domingo 18: D’Andrea
Lunes 19: Torrissi
Martes 20: D’Andrea
Miércoles 21: Duclós
Jueves 22: Brambilla
Viernes 23: D’Andrea
Sábado 24: Duclós
Domingo 25: Duclós
Lunes 26: Brambilla
Martes 27: Duclós
Miércoles 28: D’Andrea
Jueves 29: Duclós
Viernes 30: D’Andrea
Sábado 31: Brambilla
Vacaciones 2026:
Del 1 al 20 de enero Duclós
Del 21 de enero al 9 de febrero Torrissi
Del 10 de febrero al 1 de marzo D’Andrea
Del 2 al 22 de marzo Brambilla
