Falla en el sistema del Banco Provincia generó malestar entre usuarios por cobros indebidos

Clientes reportaron cobros indebidos por mantenimiento de cuenta. El Banco Provincia aún no explicó el error, que sería una falla del sistema, pero comenzó a devolver el importe.

Por Nazareno Napal

Una falla en el sistema del Banco Provincia generó fuerte malestar entre usuarios en las últimas horas, luego de que numerosos clientes detectaran débitos por comisiones de mantenimiento en cuentas y paquetes que, en muchos casos, deberían encontrarse bonificados.

Los reclamos comenzaron a multiplicarse desde la noche del martes 30 de diciembre y se intensificaron durante este miércoles 31, especialmente a través de redes sociales, donde usuarios denunciaron descuentos que van desde los 60 mil hasta más de 80 mil pesos bajo el concepto de “Comisión Mantenimiento Paquete”.

Según los testimonios difundidos en X (ex Twitter), los cargos afectaron a clientes que cuentan con paquetes bonificados por tratarse de cuentas sueldo, jubilaciones o por tener servicios adheridos a débito automático. “Me descontaron 60.000 pesos por un mantenimiento que tengo bonificado desde hace dos años”, expresó una usuaria, mientras que otros reclamaron directamente la devolución inmediata del dinero.

Si bien el Banco Provincia no emitió un comunicado oficial que explique el origen del inconveniente, las únicas respuestas institucionales se limitaron a mensajes genéricos en redes sociales, en los que se solicita a los usuarios que se contacten por canales privados de atención. Pero hoy mismo se resolvía la situación con la devolución del dinero.

De acuerdo a información extraoficial recabada por este medio, el inconveniente estaría vinculado a un error general en la carga de gastos de mantenimiento, lo que habría provocado débitos automáticos incorrectos en cuentas que no deberían haber sido alcanzadas por ese cobro.

En ese sentido, fuentes vinculadas al sector financiero señalaron que el problema sería de carácter técnico y que los montos debitados podrían ser reintegrados de manera automática, sin necesidad de que los clientes realicen reclamos individuales, aunque esta información aún no fue confirmada oficialmente por la entidad.

La situación generó particular preocupación debido a la cercanía de las fiestas de fin de año, ya que varios usuarios también reportaron dificultades para operar con Cuenta DNI y visualizar correctamente los saldos disponibles. Mientras tanto, se aguarda una definición del Banco Provincia que brinde precisiones y lleve tranquilidad a los clientes afectados.

