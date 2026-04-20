“Estamos convencidos de que el trabajo nacional se defiende impulsando el trabajo local”

El ministro Javier Rodríguez encabezó la apertura de la 2° Expo Marcos Paz, donde destacó la articulación entre el municipio, la Provincia y el CFI, y entregó carnets de manipulación de alimentos y un certificado PUPAA a un emprendimiento local.

El ministro de Desarrollo Agrario de la provincia de Buenos Aires, Javier Rodríguez, encabezó la apertura de la segunda edición de la Expo Marcos Paz, junto al intendente Ricardo Curutchet y la subsecretaria de Priorización y Seguimiento Económico y Productivo, Ayelén Borda.

En ese marco, el ministro también entregó carnets de manipulación segura de alimentos a quienes completaron y aprobaron la capacitación correspondiente, y un certificado de Pequeña Unidad de Producción de Alimentos Artesanales (PUPAA) al emprendimiento Faavel.

El evento se llevó a cabo los días 18 y 19 de abril en el predio de KM 50, con entrada libre y gratuita. La Expo fue organizada por el Municipio de Marcos Paz con el acompañamiento del Consejo Federal de Inversiones (CFI) y la Provincia de Buenos Aires.

Durante el acto de apertura, Javier Rodríguez destacó el trabajo conjunto con el municipio y puso en valor la iniciativa local: “Quiero agradecer la invitación, pero sobre todo felicitar al intendente Ricardo Curutchet no sólo por este encuentro, sino por el trabajo que venimos llevando adelante de manera articulada entre la Provincia y el municipio”.

La Expo Marcos Paz surgió como continuidad del éxito de su primera edición en 2025 y buscó consolidarse como un espacio clave para la promoción del entramado productivo local. “Esta Expo, en su segunda edición, es una muestra clara de ese trabajo y de esa iniciativa municipal que desde la Provincia acompañamos con mucho entusiasmo”, afirmó el ministro.

Tras recorrer los stands, Javier Rodríguez subrayó el valor de estos espacios en el contexto actual: “Recién pude recorrer un poco la muestra, y la verdad es que estos espacios merecen ser destacados. Porque en un contexto difícil, que cada pyme, cada cooperativa, cada empresa, cada industria y cada comercio pueda mostrar lo que hace es, ni más ni menos, una forma de defender el trabajo”.

Asimismo, el ministro destacó el impacto del encuentro en la generación de vínculos y oportunidades: “Nosotros estamos convencidos de que el trabajo nacional se defiende defendiendo el trabajo local. Por eso es tan importante esta Expo: porque genera encuentro entre empresas, cooperativas y también con delegaciones del exterior, que aportan al intercambio y al desarrollo”.

En paralelo, Javier Rodríguez puso en valor la capacitación como herramienta central para el desarrollo productivo: “En primer lugar, quiero felicitarlos a todos y a todas quienes participaron de este curso. Más allá de la edad que tengan, decidieron dar un paso importante: capacitarse, aprender sobre manipulación de alimentos y apostar a mejorar”.

“En momentos difíciles como los que estamos atravesando, para nosotros es especialmente valioso que hayan tomado esta decisión. Capacitarse para producir, ya sea para trabajar en una empresa o para impulsar un emprendimiento propio, es fundamental”, agregó.

En esa línea, destacó el rol del Estado en el acompañamiento a emprendedores: “Lo que estamos entregando hoy es también un reconocimiento a ese esfuerzo, a cada uno y cada una que decidió perfeccionarse”.

Además, al referirse al certificado PUPAA, explicó: “Este código que se incorpora en la etiqueta permite que cualquier consumidor pueda escanearlo y saber que ese producto artesanal fue elaborado, por ejemplo, acá en Marcos Paz”.

“Es parte de una política que venimos impulsando para acompañar a emprendedores y emprendedoras. A partir de esta habilitación, podés vender en toda la provincia de Buenos Aires. Es decir, desde tu casa tenés la posibilidad de llegar a más de 17 millones de bonaerenses”, detalló.

La propuesta incluyó espacios de exposición para industrias, productores, prestadores de servicios y emprendedores locales, rondas de negocios, una amplia oferta gastronómica y actividades recreativas para toda la familia.

Javier Rodríguez también hizo hincapié en la importancia del trabajo articulado para fortalecer el desarrollo regional: “Ese intercambio, ese conocimiento compartido, es lo que para nosotros fortalece la comunidad. Y en momentos complejos, tener una comunidad organizada, con herramientas y con vínculos, es lo que permite acompañarse, sostenerse y salir adelante”.

Finalmente, el ministro reafirmó el compromiso del gobierno provincial con el desarrollo productivo en cada distrito: “Es también un pedido de nuestro gobernador, Axel Kicillof, que nos plantea estar presentes en cada distrito, acompañando a cada municipio y a cada iniciativa productiva”.

“Y ese acompañamiento se da de manera concreta: con el trabajo conjunto del municipio, con el apoyo del CFI, con el Ministerio de Desarrollo Agrario que tengo el honor de conducir, con el Ministerio de Producción y con todas las áreas que, cuando se trata de producción, trabajamos de manera articulada”, concluyó.