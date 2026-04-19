Ranchos recibió a Unión Vecinal por la sexta fecha

Este domingo se cerró una nueva fecha del Torneo Apertura de la Liga Chascomunense de Fútbol

Por la sexta, Atlético Ranchos recibió en el estadio “José Luis Brown” a Unión Vecinal de Etcheverry, quien ganó sobre el final, y quedó puntero del campeonato.

En la antesala del superclásico, tercera y primera se midieron ante la UVE, donde la Reserva ganó 3-0, y Primera cayó 2-1.

La jornada no terminó de la mejor manera, ya que luego del triunfo de la visita, se vivieron momentos de violencia dentro de los vestuarios, y se aguarda el informe del Árbitro Lizarbe, para conocer las medidas que se tomarán al respecto.

Por otro lado, el sábado, se jugaron los partidos de las categorías juveniles, que resultaron así:

Séptima 4-1. Goles: Ugalde (2), Larroudé, Lamarque

Sexta 0-3

Quinta 3-2. Goles: Maggi, Rey, Agra

Cuarta 0-3

Fotos Prensa CAR

Análisis de El Suplente, del partido de Primera división :

U. VECINAL LO DIO VUELTA EN RANCHOS Y ES PUNTERO

En un partido muy disputado y con mucho en juego, Unión Vecinal de Etcheverry se quedó con un triunfazo como visitante al vencer 2-1 a Atlético Ranchos en el estadio José Luis Brown por una nueva fecha del Apertura de la LCHF.

El primer tiempo fue chato, con mucha fricción, poco juego asociado y escasas situaciones de gol. La más clara fue para el local, con una jugada entre Paz, Marcos Lamarque y Ferrante, y otra sobre el final con Castronuovo que no pudo definir con claridad ante Cobas.

El desarrollo estuvo marcado por el roce: 7 amarillas en la primera mitad reflejaron un trámite cortado, con muchas interrupciones y discusiones.

En el complemento, el equipo de Sparvieri adelantó líneas, presionó más arriba y empezó a inclinar la cancha. Delgado y Carballo fueron claves para generar juego y complicar a una defensa que hasta ese momento no había sufrido demasiado.

A los 23’ ST, tras una pelota parada, Nicolás Taus puso el 1-0 para el verdinegro.

Pero la reacción de la visita fue inmediata: 29’ ST: centro desde la derecha, rebote en el área y el ingresado A. Zarza la empujó para el 1-1

40’ ST: gran anticipo de Lautaro Sosa, asistencia y Franco Carballo definió con un zurdazo bajo para el 2-1 definitivo

UVE mostró carácter, aprovechó los cambios y terminó llevándose tres puntos fundamentales.

Síntesis del partido:

Atl. Ranchos (1):

N. Tuero; S. Martin, M. Cortes, N. Taus, T. Rivero; S. Paz (I. Paulisich), Mau. Lamarque (N. Funes), F. Raffone, Mar. Lamarque (N. Expósito); D. Castronuovo (S. Sosa), F. Ferrante.

DT: C. Torps

U. Vecinal (2):

N. Cobas; E. Luque (A. Zarza), G. Dellendel, M. López, J. Villareal; M. Ortiz (L. Sosa), P. Arias (J. Douplat), S. Poje; G. Mauriño, M. Delgado (B. Rigau), F. Carballo

DT: M. Sparvieri

Goles:

Atl. Ranchos: 23’ ST N. Taus

U. Vecinal: 29’ ST A. Zarza, 40’ ST F. Carballo

Amonestados:

Atl. Ranchos: T. Rivero, N. Taus, Mau. Lamarque, Mar. Lamarque

U. Vecinal: G. Mauriño, F. Carballo, E. Luque

Expulsados: No hubo

Árbitro: P. Lizarbe

Tras el encuentro se registraron incidentes en zona de vestuarios entre integrantes de ambas instituciones. Habrá que esperar el informe arbitral.

En Reserva, fue victoria de Ranchos por 3-0

Con este resultado, Unión Vecinal queda puntero e invicto en su zona, consolidándose como serio candidato a pelear el campeonato 🔥

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