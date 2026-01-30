ENOTURISMO: Calendario de eventos Vinos Buenos Aires 

El enoturismo bonaerense se instala como atractivo incipiente en paisajes rurales, serranos y cerca de las playas. Recorridos por plantaciones, catas dirigidas, charlas técnicas y degustación de productos regionales prometen momentos inolvidables en el mes de febrero.

publicidad

BRANDSEN

VINOS Y TURISMO RURAL

ENTRADA SÓLO CON RESERVA PREVIA

Fecha, hora y lugar: Sábados y domingos de febrero, en estación Gómez, calle Trucco y diagonal Piermartini, Brandsen.

Descripción: Experiencia enoturística con degustación de vinos y quesos, recorrida por pueblo rural y almuerzo en restaurante de campo. Organiza la Bodega Hocico Negro.

Se suspende por lluvia. Reservas al +549 11-3601-6954

Más información: https://www.instagram.com/hociconegro/?hl=es

BERISSO

COOPERATIVA DE LA COSTA

ENTRADA ARANCELADA SÓLO CON RESERVA PREVIA

Fecha, hora y lugar: Sábado 7 y 14 de febrero, a las 11:00, en Cooperativa de la Costa. Punto de encuentro en av. Montevideo y calle 81, barrio Los Talas, Berisso.

Descripción: Visita guiada por los viñedos y establecimiento elaborador de vinos. Degustación de tres vinos, acompañados con productos regionales.

Se suspende por lluvia y/o crecidas del Río de La Plata. Menores de 12 años no abonan. Organiza Cooperativa de la Costa. Reservas al +549 221-524-9934.

Más información: https://www.instagram.com/vinocostadeberisso/?hl=es

TORNQUIST

BODEGA SALDUNGARAY

ENTRADA SÓLO CON RESERVA PREVIA

Fecha, hora y lugar: Jueves a domingos de febrero, en calle 120, zona rural cuartel 9, Pueblo Turístico Saldungaray, Tornquist.

Descripción: Recorrido de 30 minutos por el interior de la bodega, explicación del proceso de elaboración de vinos, caracterización de terruño y laboreo. Incluye degustación de dos vinos diferentes. Catas dirigidas: taller sensorial de 1 hora y 30 minutos, donde se trabaja con tres vinos diferentes y se acompaña de una picada.

Organiza la Bodega Saldungaray.

Más información: https://www.instagram.com/bodegasaldungaray/?hl=es

TANDIL

BODEGA CORDÓN BLANCO

ENTRADA SÓLO CON RESERVA PREVIA – CUPOS LIMITADOS

Fecha, hora y lugar: Miércoles y domingos a las 10:00 y a las 11:30; viernes a las 18:00; sábados a las 10:00, 11:30 y 18:00, en calle Galicia 1150, Tandil.

Descripción: Visita guiada por los viñedos y la bodega. Incluye una degustación de uno a cuatro vinos. El valor varía de acuerdo a la cantidad de vinos a degustar. Duración de la visita: aproximadamente 1 hora y 30 minutos. No se suspende por lluvia. Organiza la Bodega Cordón Blanco. Reservas al +549 249-462-9356

Más información: https://www.instagram.com/cordonblanco/

https://www.cordonblanco.com

MERCEDES

ENOTURISMO Y TURISMO RURAL

ENTRADA SÓLO CON RESERVA PREVIA

Fecha, hora y lugar: Sábados y domingos de febrero, de 11:30 a 19:00, en Bodega Pampa, calle 607 s/n Tomás Jofré, Mercedes.

Descripción: Visitas guiadas, degustaciones, almuerzos gourmet y tapeo. Organiza la Bodega Pampa. Evento sujeto a condiciones climáticas. Reservas al +549 11-6615-4165

Más información: https://www.instagram.com/bodega.pampa/

MERCEDES

CENA DE VERANO EN EL VIÑEDO

ENTRADA SÓLO CON RESERVA PREVIA

Fecha, hora y lugar: Sábado 7 de febrero a las 20:00, en Viñedos Nueva Corinema, calle 626 y calle 621, Pueblo Turístico Altamira.

Descripción: Recorrido por la antigua fábrica de ladrillos y su historia; degustación de vinos y cena de pasos a los fuegos con maridaje de vinos de diversos terruños, en el corazón de la fábrica. Menú a cargo de Matias Masa, chef de Diseño 138. Organiza Viñedos Nueva Corinema. Se suspende por lluvia. Reservas al +549 232-455-0378

Más información: https://www.instagram.com/nuevacorinema/?hl=es

MERCEDES

FERIA DE VINOS FENICE

ENTRADA SÓLO CON RESERVA PREVIA

Fecha, hora y lugar: Sábado 21 de febrero a las 19:00, en Viñedos Nueva Corinema, calle 626 y calle 621, Pueblo Turístico Altamira.

Descripción: Feria de Vinos en vendimia: recorrido por la antigua fábrica, degustación de etiquetas de vinos de otras bodegas, puestos de bodegas de diversos terruños y puntos del país, música en el viñedo y gastronomía a los fuegos. Organiza Viñedos Nueva Corinema. Se suspende por lluvia. Reservas +549 232-455-0378

Más información: https://www.instagram.com/nuevacorinema/?hl=es

LAS FLORES

EXPERIENCIA BODEGA BOUTIQUE BONAERENSE

ENTRADA SÓLO CON RESERVA PREVIA

Fecha, hora y lugar: Sábados a las 19:00, en bodega La Blanqueada, paraje La Blanqueada, Las Flores.

Descripción: Visita guiada a la zona de elaboración de los vinos y a la cava recubierta en bioconstrucción. Degustación de dos etiquetas acompañada por una picada con productos regionales y plato principal. Organiza la Bodega La Blanqueada. Reservas al +549 11-3351-0606

Más información: https://www.instagram.com/lablanqueadalf/?hl=es

Más información en @turismopba y buenosaires.tur.ar

CLIC PARA VER CATALOGO