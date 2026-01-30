Se presentó de la 5° edición de TecnoBio: “Queremos que sea una referencia para el sur de la provincia de Buenos Aires”

Participó el Ingeniero Pablo José Méndez, junto al Ministro Javier Rodríguez. El encuentro se realizará el 8 de abril en Tandil y reunirá a productores, empresas, universidades y organismos públicos para impulsar el uso de biológicos y tecnologías AgTech.

El ministro de Desarrollo Agrario de la provincia de Buenos Aires, Javier Rodríguez, participó este jueves de la presentación de la quinta edición de TecnoBio, que este año se desarrollará bajo el formato TecnoBio 360, incorporando la Tercera Jornada de AgTech (Agricultural Technology). El evento es organizado por Campo Global y la Asociación de Aplicadores Tandil, y cuenta con el acompañamiento del Ministerio de Desarrollo Agrario bonaerense, el Banco Provincia y UNICEN, entre otras instituciones y empresas.

De la mesa formó parte el Ingeniero Pablo José Méndez, como miembro de CASAFE (La Cámara de Sanidad Agropecuaria), así como también como representante, del Colegio de Ingenieros Agrónomos de la provincia de Buenos Aires. en este contexto, «Patuco» Méndez viene trabajando con el Ministro Rodríguez, en conjunto desde ambas instituciones, desde varios años, en capacitaciones específicas, entre otras iniciativas.

En este caso, se trata de un espacio de articulación entre el sector público, el sistema científico-tecnológico y el entramado productivo, orientado a promover una agricultura más eficiente, sustentable y con mayor agregado de conocimiento.

“El gran valor de este evento es que logra algo que para nosotros es fundamental: la vinculación entre el sistema científico-tecnológico, la educación y el sector productivo”, destacó Javier Rodríguez durante el cierre de la presentación. En ese sentido, subrayó la importancia del trabajo articulado entre el sector público y privado para potenciar la adopción de nuevas tecnologías.

El encuentro tendrá lugar el 8 de abril en la Escuela Agraria Ramón Santamarina de Tandil, e incluirá charlas técnicas, demostraciones a campo, capacitaciones, exhibición de maquinaria agrícola y soluciones AgTech, además del tradicional curso de aplicadores terrestres que impulsa el Ministerio en cada edición.

Javier Rodríguez remarcó que TecnoBio sintetiza dos ejes estratégicos para el futuro del sector: la producción con biológicos y la tecnología aplicada al agro. “Estamos viendo un crecimiento sostenido de los bioinsumos a nivel mundial, con tasas del 13 o 14% anual, y en la Argentina por encima del 10%. Es un sector con un enorme presente, pero también con un potencial todavía mayor”, afirmó.

Sin embargo, advirtió que el desarrollo de estas tecnologías no es automático: “Para que un productor adopte una innovación, tiene que conocerla, verla, experimentarla y contar con respaldo científico-tecnológico. La adopción no se da en el aire, se construye con trabajo articulado”.

Sobre la incorporación de la jornada AgTech, el ministro señaló que los cambios tecnológicos plantean desafíos productivos, económicos y sociales. “No podemos quedarnos paralizados frente a las transformaciones tecnológicas. Tenemos que trabajar para que estas innovaciones se traduzcan en mejores condiciones de producción, de trabajo y de vida para toda la sociedad”, sostuvo.

TecnoBio nació en 2022 como una muestra técnico-dinámica regional y, a lo largo de sus ediciones, se consolidó como un ámbito de referencia para la difusión de bioinsumos, tecnologías digitales y prácticas productivas innovadoras. En su primera edición participaron más de 1.000 asistentes, junto a 43 empresas, siete cámaras y seis organizaciones de productores, además de organismos públicos, universidades y entidades del sector agropecuario.

En la presentación estuvieron presentes Fernando Menna, subgerente de Banca Agropecuaria del Banco Provincia; Fabio Knell, organizador de TecnoBio; Álvaro Cobo, director del Instituto Agrotecnológico de Tandil; Facundo Quiróz, director de la Estación Experimental INTA Balcarce; y Sergio Ruffinengo, decano de la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad Nacional de Mar del Plata. Acompañó al ministro Marina de Sousa, directora provincial de Fiscalización Agropecuaria, Alimentaria y de los Recursos Naturales.

Javier Rodríguez destacó además el crecimiento sostenido del evento: “Estamos muy orgullosos de que TecnoBio llegue a su quinta edición en Tandil y de sumar la tercera jornada de AgTech. Queremos que sea una referencia para el sur de la provincia de Buenos Aires y un punto de encuentro entre productores, ciencia y tecnología”.