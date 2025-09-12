El JIRIMM Nº 3 celebró 25 años de vida

En una jornada, donde el sol y el buen clima primó, se realizó el acto por el aniversario de plata del Jardín de Infantes Rural de Matricula Mínima Nº 3.

“En el mes de junio del año 2000 se inaugura el SEIMM (Servicio Educación Inicial matricula mínima) se determina que funcionara en las instalaciones cedidas por la EP Nº5, con una matrícula de ocho niñas y niños a cargo de la docente Sra. María Gabriela Salerno, quien acompañó los primeros pasos de este jardín en el turno tarde”, explicó la docente Ángeles Longstaff, a cargo de la conducción.

“Desde el año 2023, el jardín comenzó a funcionar en el turno mañana, respondiendo al pedido de las familias, ya que la Escuela Primaria N°5 con quien comparte edificio pasó a tener jornada extendida. Durante este año se crearon los cargos de Educación Física y Educación Artística de 2 horas cátedras cada una. En la actualidad el JIRIMM cuenta con una sala multiedad de 6 estudiantes y una docente a cargo, titular. Desde entonces, este jardín ha sido un lugar donde se enseña, se juega, pero también se cuida, se abraza y se celebra cada pequeño gran logro”, completó.

Para dar inicio al programa, se realizó el Izamiento de las Banderas, en donde se invitó a autoridades presentes, a la directora de la EP Nº 5, ex alumno Pérez Franco Luciano junto a las y los estudiantes del JIRIMM 3 y de la EP N°5.

Acto seguido, realizó el descubrimiento de una placa recordatoria, colocada junto al acceso de la sala donde se dictan clases.

La Bandera Nacional y Bonaerense, siempre engalanan los actos escolares, y en esta oportunidad estuvieron presentes los JIRIMM 1-2-4-5-8-9, los Jardines de Infantes 902-903 -9Ο4, quienes acompañaron a los dueños de casa.

La Bandera de ceremonia de la EP N°5 fue portada por Dylan Obregón Stulz, y escoltada por Valentina Minho y Maia Pérez. La Bandera Bonaerense portada por: Emma Villasante, escoltada por Sara Medley. Por su parte, los homenajeados llevaron como abanderada de la Bandera Nacional, a Almeyra Francesca y sus escoltas, Lía Pérez y Castillo Ibarra Patricio. La Bandera Bonaerense portada por Francesca Sayago y sus escoltas: Noah Juanenea y Carranza Sánchez Tiziana.

Luego de entonar las estrofas del Himno Nacional Argentino, llegó el momento de las palabras alusiva a tan importante fecha. La docente a cargo del Jardín, Silvia García, resaltó que “este no es solo un cumpleaños institucional, es también un homenaje a las familias que nos han acompañado con amor, respeto y compromiso. Es una forma de agradecer a quienes confiaron y confían en nuestro trabajo cotidiano”.

“También quiero reconocer a todas las y los docentes, auxiliares, directivos y colaboradores que han pasado por este jardín y dejaron huella. Cada uno y cada una ha contribuido a construir esta historia, que hoy celebramos con emoción y orgullo», puntualizó con gran emoción, agregando los correspondientes agradecimientos a quienes fueron y son parte del JIRIMM, y a quienes la acompañan en el desempeño de su profesión.

“Hoy nos acompañan algunas de las mujeres que han marcado la diferencia en la vida de nuestras alumnas y alumnos, nuestras ex docentes. Invitamos a compartir sus recuerdos, anécdotas de su paso por el jardín y a recibir un presente de flores y un souvenir en reconocimiento a su labor y dedicación a la Sra. María Gabriela Salerno”, invitó la maestra de ceremonia.

De igual modo, se expresó el ex estudiante, Alejo Rivera, quien compartió sus experiencias y recuerdos de su tiempo en el jardín.

También se sumó a este momento la ex Consejera Escolar Alicia Genin, a quien “queremos reconocer y agradecer profundamente. Una persona muy importante en la historia de nuestro jardín rural”

Los cooperadores escolares son un gran pilar en los establecimientos educativos, y una de ellas ha sido la Sra. Adriana Gómez, actual presidenta, quien desde hace muchísimos años está al frente de esta labor. En su alocución, cargada de emoción y con un profundo mensaje, tuvo tiempo de hacer un pedido también. Aprovechando la presencia de autoridades provinciales, expuso la necesidad de ampliar las instalaciones del edificio de la E.P Nº 5 y el JIRIMM Nº 3, lo cual fue tomado por el Consejero General de Educación, Marcelo Zarlenga y la Subdirectora de Gestión Institucional, Analía Gallardo, quienes prometieron llevar este reclamo a las autoridades pertinentes.

Más tarde, Gómez fue la encargada de hacer entrega de recordatorios a ex docentes, ex auxiliares y miembros de la primera asociación Cooperadora. Ellos fueron:

EX DOCENTES: Gabriela Salerno; Isabel Rojas; María Del Pilar Martínez; Marcela Weiss; Fernanda Correa; María Rosa Tallarico; Liliana Uribarri; Eliana Cabrera; Abrahan Jesica; Abrahan Virginia; Rosana Méndez; Correa Nerina; Gómez Romina; Mariela Gelsi; Érica Maran; Melina Girod; Marcia Lara; Natalia Ugartemendia; Érica Castro; Yesica Silva; Paula Catanzaro; Camila Rey; Eliana Ávila; Ana Laura Puig; Marina Bonavita; Doris Medina; Liliana Bona; Fabiana Fernández; Longstaff Ángeles; Gladys Patiño; Celeste Guatini; Romina Palavecino; Alicia De la Torre; Lucia Massenzio; Lucrecia Oporto; Stella Nardini; Gabriela Rincón; Carla Burgos; Lilen Goñi.

EX AUXILIARES: Silvia Sabatié; Eugenio Villasante; Marita Gómez.

AUXILIARES EN ACTUALIDAD: Cocineras: Bassi Claudia, Pérez Analía. Auxiliares: Cipolla Carla, Sandoval Ángel, Diniro Patricio.

PRIMEROS ALUMNOS/AS AÑO 2000: Benítez Alberto Ezequiel; Maffei Juan Nazareno; Núñez Miguel Ángel; Pérez Franco Luciano; Yudati Braian Ariel; Benítez Joana Maribel; Núñez Andrea Belén; Barcelona Daiana.

PRIMERA COMISIÓN ASOCIACIÓN COOPERADORA: Núñez Elvira Lujan; Martínez María Del Carmen; Bassi Edgardo Marcelo; Núñez Miguel Ángel; Bassi José Antonio; Martínez Norma Beatriz; Benítez Susana Laso; Díaz Nancy Mabel; Pérez Alejandra; Cocconi Mónica; Giménez Silvana; Senar Sandra.

Por último, estuvieron las palabras de la subdirectora de gestión institucional, Analía Gallardo y del Consejero General de Educación, Marcelo Zarlenga, quien hizo entrega de un decreto que manifiesta el beneplácito por la celebración de los 25 años de vida del JIRIMM.

Para comenzar a dar cierre a los actos, se disfrutó de un número de expresión corporal «Se lo que quieras ser» (de Topa), a cargo de los alumnos del JIRIMM anfitrión, junto a la Prof. Luz Peñalva. Y luego, se sumaron docentes y alumnos de los JIRIMM 1, 2, 4,5, 6, 7, 8 y 9, regalándoles una representación artística.

Tras cantar el «Feliz Cumpleaños», un grupo de bailarinas del Ballet Guardia de los Ranchos, se sumó a los festejos, y finalmente Valentina Telechea; quien invitó a todos a bailar junto a ella, mientras entonaba una hermosa canción infantil, y por último interpretó «Oncemil», mientras los presentes disfrutaban de un refrigerio.

Como ocurre en cada evento de este tipo, se armó en la sala del jardín un espacio para rememorar viejas épocas, haciendo un recorrido histórico a través de fotografías cedidas por ex alumnos, así como también archivos, y producciones actuales, preparadas por los pequeños.

Clic: GALERÍA DE IMÁGENES