Llega la Feria Nacional y Provincial de Semillas Nativas y Criollas

El sábado 20 de septiembre se realizará en la Casona Santa Rosa de la Reserva de Biósfera Parque Pereyra Iraola la 4ta Feria Nacional y 9na Provincial de Semillas Nativas y Criollas «Sembrando Esperanza», con intercambio, paneles, talleres, música y actividades abiertas.

La Casona Santa Rosa de la Reserva de Biósfera Pereyra Iraola será sede de un encuentro que celebra la biodiversidad, la soberanía alimentaria y los saberes ancestrales: la 4ª Feria Nacional y 9ª Feria Provincial de Semillas Nativas y Criollas «Sembrando Esperanza».

La feria abrirá sus puertas el sábado 20 de septiembre desde las 8:30 y hasta el cierre de la tarde, con entrada libre y gratuita. Productores, cooperativas, organizaciones sociales y de pueblos originarios, estudiantes y familias compartirán un día de intercambio, reflexión y celebración en torno a las semillas como patrimonio común. Habrá visitas guiadas a senderos del parque y actividades para las niñeces

Semillas vivas, cultura en movimiento

El programa comenzará a las 8:30 con la Celebración de la Semilla a cargo de comunidades originarias, a lo que seguirá a las 9 la plantación del 9º árbol con autoridades y, media hora más tarde, las palabras de bienvenida. A las 11 se realizará la entrega de certificados agroecológicos y se abrirá el esperado intercambio de semillas. Por la tarde, a las 14, se desarrollará el Panel Central «Sembrando Futuro: la Agricultura Familiar como pilar de la Soberanía Alimentaria», seguido a las 15:30 por un reconocimiento a actores centrales de las ferias. El cierre será a las 16:30 con diversas actividades culturales. Durante toda la jornada habrá feria de productos de la agricultura familiar a través de Mercados Bonaerenses, radio abierta, talleres para todas las edades y espectáculos artísticos.

El ministro de Desarrollo Agrario bonaerense, Javier Rodríguez, anfitrión y organizador del evento, afirmó: «Si hay algo que tenemos claro del futuro, es que vamos a seguir necesitando producción de alimentos. Las semillas nativas y criollas son un bien común indispensable que debe ser reconocido y promovido para asegurar la alimentación de las próximas generaciones, proteger la salud y preservar la riqueza cultural de las comunidades. Por eso desde el Estado acompañamos a quienes las producen y cuidan».

La cita será en la Casona Santa Rosa, Parque Pereyra Iraola, Camino Centenario km 17500, Berazategui.