JADAR 2025: Podio para Sergio Fredes en la Contrarreloj

Los Juegos Argentinos de Alto Rendimiento (JADAR) 2025, organizados por el Comité Olímpico Argentino y el Comité Paralímpico Argentino, reúnen a más de 3.000 atletas que participarán en más de 50 disciplinas.

La primera edición se desarrollará entre el 9 y el 14 de septiembre de 2025, en Rosario, siendo la ciudad de Santa Fe una de las subsedes. Allí se encuentra participando el ciclista ranchero, Sergio Fredes, quien en el día de ayer logró un podio en la prueba contrarreloj.

El multicampeón Fredes (Bs. As.) – 31:02, se ubicó en el tercer escalón, detrás de Fausto Gómez (Bs. As.) – 29:46 y Juan Aguirre (Santa Fe)

Rosario, Santa Fe capital y Rafaela acaparan la máxima atención deportiva en estos días, donde por primera vez, las y los deportistas olímpicos y paralímpicos competirán en un mismo escenario en lo que será una verdadera integración.

Este domingo, continuará la participación de nuestro representante, cuando se realice la prueba de pelotón. La competencia será de 8 a 15 horas.