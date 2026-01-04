El CONADUV cuestiona el aumento de peajes en las rutas bonaerenses

“El incremento es ilegal, abusivo, injustificado e irresponsable”, aseguran.

El aumento de peajes en Argentina, y principalmente en la provincia de Buenos Aires, ha sido un tema de preocupación entre los usuarios de la vía pública: “Otro sorpresivo aumento de Peaje por parte del Gobierno de la provincia de Buenos Aires en Autopista Buenos Aires – La Plata, y Sistema Vial Integrado del Atlántico (Rutas 2, 11 y conexas).

El aumento, que es de entre el 7 y 10 %, y rige a partir del 3 de enero de 2026, “es ilegal, abusivo, injustificado e irresponsable”, expresan desde el Comité Nacional de Defensa del Usuario Vial (CONADUV)

“Mayor recaudación que sólo sirve para seguir beneficiando indebidamente a la empresa Concesionaria, burocrática e innecesaria, autopistas de buenos aires s. A. (AUBASA)”, agregan.

El gobierno bonaerense autorizó un incremento en los peajes de la autopista Buenos Aires-La Plata y de los corredores viales a la costa atlántica, en el arranque de las vacaciones de verano, por lo que será más costoso viajar a las playas de la provincia.

El Ministerio de Infraestructura provincial autorizó la suba, que ronda entre el 7% y el 10% depende el tramo y la categoría del vehículo, ante el pedido de la concesionaria Aubasa, en el marco de la actualización de tarifas trimestral.

En ese contexto, desde el CONADUV se expidieron en un comunicado, manifestando que “otra vez, y como en reiteradas oportunidades, sin contemplar la crisis económica de los usuarios viales y de toda la comunidad en su conjunto, el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires autoriza un nuevo incremento en las tarifas de peaje solicitado por la concesionaria. Claramente se trata de un ajuste recaudatorio esquilmando el bolsillo de los usuarios viales y solo para beneficiar a la empresa AUBASA (Autopistas de Buenos Aires S. A.) y tratar así de ir cubriendo el déficit de la misma. Automáticamente este aumento del peaje afecta el costo de transporte y, por ende, todos los precios de la economía”.

Del mismo modo, sostienen que “es increíble y preocupante, que esta estafa vial persista en el tiempo, favoreciendo el interés particular de la empresa “estatal” AUBASA, claramente innecesaria, burocrática y costosa, y que actúa indebidamente en forma paralela a la Dirección de Vialidad de Buenos Aires (DVBA).”

Por otro lado, evidencian que, pese a que las concesiones viales tienen carácter de “servicio púbico”, no se haya “creado un marco regulatorio – Ente Regulador que contemple la participación de los usuarios viales directos e indirecto”, de la misma manera que, pese a que el planteamiento fuera realizado reiteradas veces, “nunca fue considerado por los distintos gobiernos de la Provincia de Buenos Aires ni por la Legislatura bonaerense”, ni por la propia Defensoría del Pueblo.

El informe, adjunta cuadros comparativos, tomando como referencia diversos accesos, sorprendiéndose se las diferencias entre cada uno de ellos:

“ALGUNOS EJEMPLOS INCREÍBLES”

– AUTOMÓVIL DE CABA A LA PLATA O VICEVERSA, IDA Y VUELTA, HORA PICO, 25 DÍAS POR MES, POR AÑO $ 3.240.000.- SOLO DE PEAJE

– CAMIÓN DE + DE 6 EJES DE CABA A LA PLATA O VICEVERSA, IDA Y VUELTA, HORA PICO 20 VIAJES POR MES, POR AÑO $ 15.360.000.- SÓLO DE PEAJE

– AUTOMÓVIL DE CABA A MAR DEL PLATA O VICEVERSA, IDA Y VUELTA 20 DÍAS POR MES, POR AÑO $ 9.270.000.- SOLO DE PEAJE

– CAMIÓN DE + DE 6 EJES DE CABA A MAR DEL PLATA O VICEVERSA, IDA Y VUELTA 20 VIAJES POR MES, POR AÑO $ 48.860.000.-