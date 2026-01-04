El Torneo Amistad – Cat. 2015 se vive en Ranchos

En la tarde de este domingo, se llevó adelante la apertura del Torneo de Fútbol Infantil, denominado “Amistad”. La competencia, destinada a la Categoría 2015, cuenta con la participación de 18 equipos de la zona divididos en cuatro zonas, y es organizado (por primera vez), por la Liga Chascomunense de Fútbol.

De la inauguración, formaron parte el Intendente Juan Manuel Álvarez, el Director de la EMFI Juan Carlos Lamarque, y autoridades liguistas.

Como dato de color, fue la presencia de Joaquín Tobio Burgos entre el público, lo que motivó a que la organización lo invitara a acercarse al sector donde estaba el micrófono, y dijera unas palabras a los concurrentes.

El momento fue vivido con mucha emoción por los niños (y no tan niños), que sobre el final de la apertura se acercaron masivamente a Joaco para sacarse una foto con él.

Luego de las palabras por parte de las autoridades, se comenzó con la serie de encuentros planificados para la fecha (16), que se desarrollarán hasta entrada la noche.

Los equipos participantes son:

GRUPO «A»: El Salado- San Diego – Luis Rivero – Escuela La Brujita

GRUPO «B»: Deportivo Castelli – Estrella Jeppener – Villanueva – Tiro Federal

GRUPO «C»: Los Picapiedras – Lefu – Escuela “Fede Fontana” – Club Belgrano

GRUPO «D»: Deportivo Chascomús – Independiente de Castelli – E.M.F.I – Los Picapiedras «B»

GALERÍA DE IMAGENES