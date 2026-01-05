Torneo Amistad: Todos los resultados de la primera jornada

En la tarde de este domingo, se puso en marcha una nueva edición del Torneo Amistad 2026 de la Liga Chascomunense de Fútbol, el cual tuvo como sede inicial a EMFI Ranchos. El certamen se disputará del 4 al 11 de enero.

publicidad

La fase de grupos se juega a una sola rueda, todos contra todos, en tres fechas. Las primeras dos se jugaron en el día de ayer en el predio de la EMFI, en Ranchos (ver imágenes), mientras que la fecha 3, será el martes 6, en la sede de Deportivo Castelli.

Una vez finalizada la etapa clasificatoria, los dos primeros de cada grupo disputarán la Copa de Oro; mientras que los terceros y cuartos jugarán la Copa de Bronce. Por su parte, los equipos que pierdan en cuartos de final de la Copa de Oro, competirán por la Copa de Plata.

Los Cuartos de final (Copa de Oro y Copa de Bronce), se jugarán el jueves 8 en la sede de Tiro Federal (Predio 30 de Mayo -Chascomús); y las Semifinales y finales (Copa de Oro, Plata y Bronce), será el sábado 10 en El Salado, General Belgrano.

Resultados de las primeras dos fechas:

PRIMERA RONDA CANCHA N° 1

GRUPO «A»

EL SALADO VS SAN DIEGO 0-1

LUIS RIVERO VS ESC LA BRUJITA 0-3

GRUPO «B»

DEPORTIVO CASTELLI VS ESTRELLA JEPPENER 3- 3

VILLANUEVA VS TIRO FEDERAL 1- 3

PRIMERA RONDA CANCHA N° 2

GRUPO «C»

LOS PICAPIEDRAS VS LEFU 5-1

ESCUELA FEDE FONTANA VS CLUB BELGRANO 0-13

GRUPO «D»

DEPORTIVO CHASCOMUS VS INDEPENDIENTE.C 1-2

E.M.F.I VS LOS PICAPIEDRAS «B» 3-0

SEGUNDA RONDA CANCHA N° 1

GRUPO «C»

LOS PICAPIEDRAS VS ESC.FEDE FONTANA 9-0

LEFU VS CLUB BELGRANO 0-10

GRUPO «D»

LOS PICAPIEDRAS «B» VS INDEPENDIENTE 0-1

E.M.F.I VS DEPORTIVO CHASCOMUS 5- 1

SEGUNDA RONDA CANCHA N° 2

GRUPO «A»

EL SALADO VS LUIS RIVERO 3-0

SAN DIEGO VS ESCUELA LA BRUJITA 1-0

GRUPO «B»

DEPORTIVO CASTELLI VS VILLANUEVA 6-1

TIRO FEDERAL VS ESTRELLA DE JEPPENER 3-2