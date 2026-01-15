Desde la costa, Kicillof dio los primeros números de la temporada y anunció una obra millonaria

Por Lucas González Monte

Enero se convirtió en un mes simbólico y político para el gobernador que, sin embargo, apunta a la gestión como tema de campaña en un año no electoral

Axel Kicillof continuó este miércoles desplegando una intensa agenda de gestión en los partidos de la Costa Bonaerense y, en ese marco, brindó una conferencia en la que apuntó a las políticas económicas nacionales por un desplome del turismo en la provincia durante las primeras semanas de la temporada.

“Aunque vemos que el Gobierno nacional festeja, hay una realidad que ya no se puede ocultar: mientras hay récord de viajes a Brasil y de ocupación en Punta del Este, se destruyen el turismo local, la industria y el consumo”, disparó el mandatario.

Según la información oficial, desde el 1° de diciembre visitaron la provincia 3,6 millones de turistas, lo que representa una caída del 2,4% respecto al año anterior.

Esta tendencia se acentuó durante los primeros días de enero, registrando un descenso del 6,2% en comparación al mismo período de la temporada pasada.

Fue el ministro de la Producción, Augusto Costa quien dijo que “en comparación con veranos anteriores, los indicadores muestran que vienen menos turistas, que tienen estadías más cortas y que gastan menos: además, se observa que el turismo de clase media se desplomó por no poder contar con capacidad de ahorro”.

Con una estadía promedio de 3,8 noches, los registros del Banco Provincia también dan cuenta de un desplome del consumo en torno al 21% en diciembre en relación al año pasado, en tanto que la retracción que se observa a través de las operaciones con Cuenta DNI supera el 41%.

Además, Kicillof anunció que “a contramano de Milei” y su política de obra pública cero, en poco tiempo se iniciarán los trabajos en el tramo de la Ruta 11 que conecta a Mar de Ajó y Pinamar: “Será una inversión de 100 millones de dólares que no se destinará a la especulación, sino a mejorar las condiciones de vida de los bonaerenses y a generar más empleo y actividad”.

Encuentro político

Además de la conferencia de verano en la que se realizaron los anuncios, la agenda de Kicillof tuvo, entre los puntos salientes del día, un encuentro en el que muchos intentan encontrar los temas de corte más político que atraviesan la realidad bonaerense.

El gobernador se reunió con dirigentes y en particular con intendentes que forman parte del Movimiento Derecho al Futuro (MDF), el espacio que pugna para que la conducción del peronismo quede en manos del gobernador y que sea él quien encabece la fórmula presidencial de 2027.

Quienes trabajan cerca de Kicillof sostuvieron que la reunión no tendrá los condimentos políticos que todos intuyen, sino que tuvo que ver con la gestión.

Sin embargo, el cónclave existió y se espera que participen los jefes comunales geográficamente más cercanos a Gesell y algunos de los más leales, como el de La Plata, Julio Alak; el de Ensenada, Mario Secco; y el de La Matanza, Fernando Espinoza.

Aunque aún no trascendió, el temario de la reunión difícilmente escape a definiciones políticas. Se está por cumplir un año de la fundación del MDF y, en menos de un mes, se cerrarán las listas para competir por el Partido Justicialista bonaerense.

Los intendentes quieren que Kicillof o una figura de su riñón, preferentemente alguien que haya pasado por la conducción de un municipio, tome las riendas del partido. Allí miran a la exintendenta de La Matanza, Verónica Magario, como una candidata firme. La presidenta del Senado estuvo presente en la reunión de Gesell, sentada junto a su compañero de fórmula.

Además, pudo comenzar a delinearse la estrategia para empujar la eliminación del límite de mandatos para los jefes comunales que rige en la actualidad.

