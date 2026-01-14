Katopodis y Álvarez firmaron el acta de reinicio de la obra en la Planta Depuradora

En la mañana de este miércoles estuvo visitando nuestra ciudad, el Ministro de Infraestructura y servicios públicos de la Provincia de Buenos Aires, Gabriel Katopodis.

“Vinimos a General Paz para recorrer con Juan Manuel Álvarez obras hidráulicas y de saneamiento que, desde la provincia, y por decisión de Axel Kicillof, estamos haciendo para esta comunidad”, expresó el Ministro.

Como parte de la agenda, el Intendente, junto a la Secretaria de Gobierno Noelia Massaccesi, el Secretario de Obras Públicas, Luciano Lorenzín; y la Presidenta del HCD, Ana Clara Álvarez acompañaron a Katopodis en la visita a la obra que se está ejecutando sobre el tránsito Pesado: “Avanza la construcción de los desagües pluviales y el colector en el casco de Ranchos, que permitirá mitigar los anegamientos producidos por excedentes pluviales; y la extensión del tendido cloacal en el Barrio Néstor Kirchner. Son trabajos que mejoran la calidad de vida, cuidan el ambiente y garantizan derechos”, resumió el funcionario provincial.

Por último, en la breve visita, que duró poco más de una hora y media, firmaron el acta para el reinicio de la obra de ampliación de la Planta Depuradora Cloacal, y la optimización de la existente.

“Milei y Caputo decidieron cerrar el ENOHSA, el organismo que lleva agua potable y saneamiento a toda la Argentina. Nosotros, desde la provincia, vamos a financiar obras hídricas, de agua y cloacas que ellos abandonaron”, sentenció Katopodis.