Cuenta DNI se renovó en septiembre: todos los descuentos, rubro por rubro

Cuenta DNI celebra en septiembre los 203 años del Banco Provincia con rebajas en gastronomía, carnicerías, ferias y garrafas

Septiembre llega con doble festejo: el Banco Provincia cumple 203 años y lo celebra con su billetera digital Cuenta DNI, que vuelve a poner sobre la mesa promociones especiales y la continuidad de los descuentos que ya forman parte de la rutina de millones de bonaerenses.

El plato fuerte será el sábado 6 y domingo 7 de septiembre, cuando los usuarios podrán aprovechar un 30% de descuento en bares, restaurantes y locales de comida, con un tope de $8.000 por persona. Se trata de una promo única por el aniversario de la entidad financiera más antigua del país.

Más allá de este “bonus track” de cumpleaños, septiembre mantiene los clásicos descuentos que ya son marca registrada de Cuenta DNI.

Supermercados y cadenas adheridas: rebajas en fechas especiales del mes.

Garrafas: 40% de descuento diario, hasta $12.000 al mes.

Universidades bonaerenses: 40% en locales dentro de los campus, con un máximo de $6.000 por semana.

Otros beneficios

Además, la billetera permite pagar en tres cuotas sin interés en comercios no alimentarios con tarjetas Visa o Mastercard asociadas, un beneficio que complementa los descuentos de todos los días.

Además, los usuarios podrán hacer plazos fijos con un interés que triplica a la inflación.

Con más de 9 millones de usuarios activos, Cuenta DNI se consolidó como una de las herramientas financieras más utilizadas del país. Los descuentos no solo funcionan como incentivo de consumo, sino que también representan un alivio frente a la suba constante de precios.

En este mes aniversario, Banco Provincia combina celebración con necesidad: un calendario de rebajas que ya se volvió parte de la agenda económica de los bonaerenses y que en septiembre promete aliviar bolsillos mientras fomenta el consumo local.