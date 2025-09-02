Actualizaron las multas de tránsito en la provincia de Buenos Aires

La Provincia actualizó el valor de la unidad fija que se usa para calcular las multas y los valores por infracciones trepan hasta $1.927.200.

La Provincia actualizó el valor de la unidad fija (UF) que se usa para calcular las multas de tránsito y, desde septiembre, las infracciones serán más caras, alcanzando el $1.927.200 en el peor de los casos.

La actualización llega tras un incremento del 11,9% en comparación con el bimestre anterior y está directamente vinculada al aumento del precio de la nafta. Según un estudio, en lo que va del año el ajuste total trepó al 20,2%, tomando como referencia el valor del litro de nafta Premium en el Automóvil Club de La Plata.

De esta manera, las infracciones de tránsito como pasar un semáforo en rojo, conducir alcoholizado o circular sin verificación técnica vehicular (VTV) vencida podrán costar hasta $1.606.000. En tanto, una infracción menor como estacionar en un lugar indebido tendrá sanciones de hasta $160.600.

Nuevos valores de las multas en la Provincia

Exceso de velocidad : entre $240.900 y $1.606.000 (150 a 1.000 UF)

: entre $240.900 y $1.606.000 (150 a 1.000 UF) No usar casco o cinturón de seguridad : entre $80.300 y $160.600 (50 a 100 UF)

: entre $80.300 y $160.600 (50 a 100 UF) Pasar un semáforo en rojo : entre $481.800 y $1.606.000 (300 a 1.000 UF)

: entre $481.800 y $1.606.000 (300 a 1.000 UF) Circular a contramano : entre $481.800 y $1.606.000 (300 a 1.000 UF)

: entre $481.800 y $1.606.000 (300 a 1.000 UF) Giro a la izquierda en zonas prohibidas : entre $481.800 y $1.606.000 (300 a 1.000 UF)

: entre $481.800 y $1.606.000 (300 a 1.000 UF) Mal estacionamiento : entre $80.300 y $160.600 (50 a 100 UF)

: entre $80.300 y $160.600 (50 a 100 UF) Conducir alcoholizado : entre $481.800 y $1.606.000 (300 a 1.000 UF)

: entre $481.800 y $1.606.000 (300 a 1.000 UF) Negarse a realizar un test de alcoholemia : entre $803.000 y $1.927.200 (500 a 1.200 UF)

: entre $803.000 y $1.927.200 (500 a 1.200 UF) Circular con la VTV vencida : entre $481.800 y $1.606.000 (300 a 1.000 UF)

: entre $481.800 y $1.606.000 (300 a 1.000 UF) Manejar sin la edad reglamentaria : entre $481.800 y $1.606.000 (300 a 1.000 UF)

: entre $481.800 y $1.606.000 (300 a 1.000 UF) Manejar sin habilitación : entre $481.800 y $1.606.000 (300 a 1.000 UF)

: entre $481.800 y $1.606.000 (300 a 1.000 UF) Circular sin documentación : entre $80.300 y $160.600 (50 a 100 UF)

: entre $80.300 y $160.600 (50 a 100 UF) Circular sin cobertura de seguro : entre $481.800 y $1.606.000 (300 a 1.000 UF)

: entre $481.800 y $1.606.000 (300 a 1.000 UF) Circular sin comprobante del seguro : entre $80.300 y $160.600 (50 a 100 UF)

: entre $80.300 y $160.600 (50 a 100 UF) Circular con exceso de ocupantes: entre $80.300 y $160.600 (50 a 100 UF)

Con este nuevo cuadro tarifario, las multas de tránsito en la provincia de Buenos Aires vuelven a ubicarse entre las más altas del país, reforzando el vínculo entre el precio de los combustibles y el valor de las sanciones.

