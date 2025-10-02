BRANDSEN: Detienen a dos hombres de Ranchos tras amenazar a un pasajero y obligarlo a bajar del colectivo

Dos jóvenes de 20 y 24 años, oriundos de Ranchos, fueron aprehendidos luego de que hicieran bajar a un pasajero del colectivo de la Línea 51 a punta de pistola.

Según fuentes policiales, el hecho se da dentro de la mencionada línea de colectivo, a la altura de Domselaar, cuando uno de los dos sujetos oriundos de Ranchos sacó un arma y amenazó a un vecino de Brandsen de 48 años. Los hombres obligaron al vecino a descender del ómnibus.

Tras un llamado al 911, la Policía en conjunto con G.T.O y SubDDI de Brandsen interceptaron el colectivo y aprehendieron a los sujetos. El joven de 24 años tenía el arma utilizada y el de 20 años dinero en efectivo y tres celulares.

Tras comprobar los datos de los delincuentes, se constató que el de 24 años tenía una orden de captura activa por un Hurto en grado de Tentativa en la ciudad de La Plata en 2023.

Ambos sujetos quedaron aprehendidos bajo la carátula «amenazas calificadas por el uso de arma», y «Portación de arma de fuego», para el sujeto de 24 años.

La policía incautó:

Tres celulares, un revolver calibre 32 largo con la inscripción «Detective» sin numeración no apta para el disparo, $70.400 pesos, 1 mochila de color rosa, 1 campera inflable roja y negra, y un buzo azul.

Interviene UFID de Brandsen.

Fuente: Noticias Brandsen