Agradecimiento

Hoy siento la necesidad de expresar mi opinión sobre el Hospital Campomar, pero no de sus instalaciones o la nueva tecnología (que son excelentes). Hoy quiero hablar de la Gente que trabaja ahí, de la calidad humana, del respeto, de la empatía con el paciente y con su familia.

A mí me toca acompañar, y la verdad que no tengo palabras para agradecer tanta contención, del área de dirección, estadística, servicio social (no los puedo nombrar a todos porque son muchos), las chicas/os de cocina, de limpieza y sobre todo los y las enfermero/as de todos los turnos.

Cada uno de ellos con un grado de humanidad increíble hacia mí cuándo me ven aflojar, y sobre todo hacia mí padre. Simplemente gracias y mis respetos para tod@s!!!

Mabel Niveiro